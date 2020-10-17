推特封鎖拜登「電郵門」報導　執行長認錯道歉了

▲民主黨總統候選人拜登，與他的兒子亨特拜登（Hunter Biden）捲入電郵門的相關疑雲當中。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

《紐約郵報》爆料，拜登在擔任副總統期間，他的小兒子亨特拜登（Hunter Biden）與烏克蘭及中國企業涉及私下貪腐交易的「電郵門」醜聞後，該報導的連結在不久後被臉書以及推特以「缺乏佐證」為由受限制分享。推特執行長多西（Jack Dorsey）對此道歉，承認封鎖相關報導的舉動是錯誤的。

根據《路透社》報導，多西在推特上承認，「直接封鎖網址的決定是錯誤的，因此我們更新了新的政策並且進行修復，我們的目標是嘗試增加（事件的）前後關係，現在我們有能力做到這一點。」

據《紐約郵報》報導，拜登在擔任副總統期間，通過小兒子亨特（Hunter Biden）認識了烏克蘭布利斯瑪天然氣公司（Burisma）的董事會顧問波紮爾斯基（Vadym Pozharskyi）拜登在任內到訪基輔（Kiev）時，曾以扣留美國貸給烏克蘭的10億美元（約新台幣288億元）作為威脅，要求當地政府開除正在調查布利斯瑪的檢察官肖金。

《紐約郵報》在「電郵門」的另一則爆料，則是拜登將原本屬於美國的就業機會輸出至中國，而兒子亨特拜登（Hunter Biden）也與中國能源公司每年有1000萬美元（約新台幣2.9億元）的交易。

《紐約郵報》的消息來源，都因為德拉瓦州（Delaware）一家電腦維修店而曝光，該店老闆稱，他們在2019年4月接到一個送修的泡水蘋果筆電，上面還貼有拜登已故長子名下基金會（Beau Biden Foundation）的貼紙，電腦硬碟中的資料也因此曝光。

▲臉書與推特封鎖電郵門報導，讓川普相當火大。（圖／路透社）



《政客》雜誌報導，拜登的競選團隊稱，《紐約郵報》的指控並非事實，「我們檢視了拜登的官方行程，但從未出現所謂『與布利斯瑪』的見面」。而《衛報》也指出，臉書和推特迅速採取措施，以「缺乏佐證」為由限制用戶轉發《紐約郵報》的報導，引發保守派的怒火。

川普在推特發文攻擊，「臉書和推特移除《紐約郵報》關於『瞌睡喬』（指拜登）和他兒子的報導。也許這對他們來說只是一個開始，但沒有什麼比腐敗的政治家來得更糟糕的了！」臉書對此表示，獨立的事實核查人員將審核該報導的正確度，但在有明確結果前仍會禁止相關帖文的傳播。

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