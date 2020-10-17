長髮妹電臀伺候！「前前後後」猛蹭電線桿14秒　網愣了：秒戒酒

記者曾筠淇／綜合報導

「社會在走，基本功夫要有」，一名男網友發文這樣說道。原PO先前發出一則14秒的影片，從畫面中可以發現，一名疑似酒醉的長髮妹子彷彿有著深厚的功夫底子，竟不斷以「電臀」前後磨蹭路旁的電線桿；影片曝光後，網友全看傻，直呼「電線桿表示無奈」、「天啊！傻眼貓咪」。

原PO在「爆廢公社公開版」上發出一則14秒的短片，畫面中的長髮妹子疑似因為喝醉，竟以雙手支撐在地，並用電臀不斷前後磨蹭路旁的電線桿，而雙腳則是大開、呈現M字形。

原PO在文中開玩笑說道，「誰快幫她一下？社會在走，基本功夫要有，勤練就是最好用的方法，只要有心練習，妳也是可以的～」不過，原PO其實也清楚女子並不是在練功夫，只是單純酒後失態。

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影片曝光後，網友紛紛留言回應，「很吃力」、「電線桿哭哭」、「夜深了，該秀功夫」、「假如我是電線桿該有多好」、「辛苦電線桿了」、「還好沒有漏電」、「這是中了『我愛一條柴』」、「她的父母看到心好痛」、「看到影片後，估計當天就戒酒了」、「玩遊戲輸了嗎」、「我覺得她很可憐，沒有人願意報警協助」。

事實上，這則影片並不是近期所拍攝，2019年7月時，韓國YouTube頻道「핫짤」就已經曝光過，而當時也曾引發熱議。（影片在1分54秒處）

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