大馬公主奶兇厭世照爆紅　正式場合氣噗噗表情萌翻網友

▲大馬霹靂州公主薩菲亞最近因古靈精怪的表情人氣飆升。（圖／翻攝自Facebook／怡保我最大）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞北部霹靂州王室最小的公主薩菲亞（Raja Nazira Safya），最近因為在正式場合上古靈精怪的表情被記者捕捉後，一系列的「奶兇厭世」萌照深受人們喜歡而在網路走紅。

▲薩菲亞公主「奶兇厭世」的表情萌翻網友。（圖／翻攝自Facebook／怡保我最大）

薩菲亞是霹靂州元首的小女兒，同時也是唯一的公主。她遺傳了母后的高顏值，頂著齊肩短髮齊劉海，配上圓圓的小臉、又黑又圓的大眼睛，精緻得像芭比娃娃一樣。

▲心急的薩菲亞公主經常走在隊伍前頭。（圖／翻攝自Facebook／Online Viral）

活潑的公主與我們刻板印象中端莊優雅的形象不同。出席活動時，她心急起來會走得比大她3歲的哥哥和父王還要快，帶著淡定的表情大步流星地走在隊伍前頭，小大人似的模樣讓人忍俊不禁。

▲薩菲亞公主的經典厭世臉。（圖／翻攝自推特／@zhaeimaziz）

自從父王在2014年繼承州元首的蘇丹王位後，小公主在各種公開場合亮相的次數便增加了不少。不過，小小年紀的她經常無法忍受官方慶典上冗長的儀式，不自覺就擺出厭世臉，讓不少網友在看到照片時忍不住笑道，像極了一個被迫上班的「社畜」。

▲古靈精怪的薩菲亞公主偶爾也會對記者扮鬼臉。（圖／翻攝自推特／@NinaAbdulRahman）

在無趣的活動上，小公主除了擺出經典的臭臉，有時久坐累了，還會「原形畢露」，意外地坐得像個黑幫老大一樣慵懶，盡顯童趣的神情瞬間擄獲網友的心，讓她一躍成為人氣網紅。

▲坐累了的薩菲亞公主偶爾也會擺出黑社會大佬的坐姿。（圖／翻攝自Facebook／Raja Nazira Safya）