美軍雷根號航母現蹤…朝「台灣方向」航行！　接近中沙群島

▲雷根號航母軌跡圖。(圖/翻攝自推特/SCSPI)



記者張方瑀/綜合外媒報導

美國第七艦隊司令部、太平洋艦隊指揮部在官網證實,尼米茲級核子動力航空母艦雷根號(USS Ronald Reagan)及所屬的打擊群,已經在15日返回南海。根據最新曝光的航跡圖顯示,雷根號16日在中沙大環礁東南方、靠近菲律賓呂宋島附近航行,且正朝台灣方向前進。

USS Ronald Reagan, was spotted near #MacclesfieldBank on Oct 16, during its third time #SouthChinaSea deployment in 2020. (the fourth entering of the #SCS)

Image credit: @lobsterlarryliu via @planetlabs pic.twitter.com/zbWuq1h67A