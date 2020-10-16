18個月大孫女丟下11層樓高窗　全因這病…阿公認罪竟免坐牢！

▲美國一名18個月大女嬰被從11層樓高的遊輪窗戶丟下身亡。（圖／pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

美國印第安納州阿內洛（Salvatore Anello）去年與家人搭遊輪至波多黎各旅遊時，涉嫌將18個月大的孫女從11層樓高的輪船窗戶丟出去，導致女嬰重摔甲板身亡。辯護律師表示，阿內洛於15日承認過失殺人罪後，將可獲得緩刑，但正式判決須等到12月才會宣布。

根據NBC報導，阿內洛2019年與家人共遊加勒比海，搭乘的遊輪7月7日暫時停靠在波多黎各聖胡安港（San Juan），當時正好由他照看18個月大的孫女克洛伊（Chloe Wiegand），法律文件稱，阿內洛用雙手把克洛伊舉起來後，她「砰地一聲」撞在玻璃窗戶上，隨後在阿內洛手中滑下來，並且就這樣從11層樓高的郵輪窗戶縫隙中，掉到下方甲板而身亡。

報導指出，克洛伊的父母認為阿內洛有色盲，所以沒有看到窗戶是開著的，反而是遊輪公司沒有做好安全措施才會導致意外，除了給予阿內洛法律支持外，也正在與世界第二大遊輪公司「皇家加勒比（Royal Caribbean Cruises）」展開訴訟，要求他們全權負責與賠償。

報導提及，阿內洛去年7月事發後矢口否認犯行，12月也曾拒絕一項認罪協議，然而今年2月，阿內洛卻向法院改口認罪，並提交一封感人的信件稱，家人給的支持讓他感激得難以言喻，「接受協議是為了幫助家人結束這場噩夢。」

家庭律師溫克曼（Michael Winkleman）表示，阿內洛的認罪是為了這個家庭的最大利益，讓這家人能夠繼續生活，阿內洛未來將可以在家鄉印第安納州獲得緩刑，這意味著他不需要坐牢，但還是要等到12月10日法院的正式宣判。

溫克曼補充，家屬將繼續為克洛伊爭取正義，並追究厚顏無恥的皇家加勒比公司的責任，「他們沒有遵守標準去做好防止兒童從窗戶掉下去的設計。」遊輪公司則對遇難者家屬表示慰問，「我們對悲劇事件深感悲痛，我們的心與這家人同在。」