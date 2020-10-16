慧眼看天下／各國競秀軍事肌肉 北韓怪物級導彈最驚人



新聞節目中心/綜合報導

原定10月15日舉行的第二場美國總統候選人辯論會，因為川普確診新冠肺炎後，為了健康考量，辯論會擬改為「遠距虛擬」方式進行，但遭到川普的拒絕，可是卻無阻川普與拜登的繼續較量。為了爭取媒體曝光度，川普跟拜登同樣選在15日晚上參加回應選民問題的問答會，只不過川普選擇了美國電視台全國廣播公司（NBC），而拜登選擇的是美國廣播公司（ABC），兩場問答會選在同一時間上演，形成了一場特殊的隔空較量。

除了拜登跟川普的角力是本周國際新聞的重點外，隨著日前北韓為了慶祝勞動黨成立75周年紀念所舉行的深夜閱兵，當中展示的「世上最大型陸上流動液態推進導彈」，也引起了川普的不滿。《慧眼看天下》第118集，邀請到淡江大學戰研所副教授李大中與軍情與航空網站主編施孝瑋，與主持人黃寶慧一起深度分析在北韓大秀軍事肌肉之後，全球的軍武最新發展與情勢。



▲川普13日晚間在賓州進行造勢表示，票投給拜登就是投給中國。（圖／達志影像／美聯社）



金正恩送川普「十月驚奇」是一顆飛彈!?

這次北韓非常罕見的選在深夜舉行閱兵，很多人都在猜測金正恩到底想什麼？有一說，是因為早在九月底前，美國智庫「北緯38度」透過衛星影像發現一輛疑似載運彈道飛彈的車輛出現在北韓閱兵訓練場，當時美國跟南韓就臆測了北韓會藉著建黨75週年做大型閱兵，以展示堅強的軍武實力，所以為了避免美國的衛星監視，金政恩才會特別選在深夜閱兵。但也有一說，是北韓這次自行研發的，號稱是「全球最大的公路機動液體燃料飛彈」（ICBM），因為威力驚人，有分析師認為，這是北韓對美國國防赤裸裸的威脅，同時也隱含了對現任及下任美國總統的挑戰，所以傳出「川普對閱兵非常生氣」這樣的消息，看來這一次金正恩送給川普的「十月驚奇」，果然也是用盡了巧思。



▲北韓昨公開新型ICBM，讓美日軍事專家驚呼連連。（圖／達志影像）

大鯨下水為抗中!? 日「防衛計畫大綱」逐步落實

這次北韓的深夜閱兵不只讓美國跟南韓很緊張，其實日本也很不好受，早在今年八月，就傳出日本有意部署遠程導彈，就是因為日本感覺有被朝鮮或中國彈道導彈襲擊的可能性，雖然這次金正恩的矛頭感覺是比較向著美國，但是鄰近的日本確實也感受到極大的威脅。本來在安倍晉三還是日本首相的時候，就考慮過要跟美國購買陸基宙斯盾系統，可是考慮所有的開支，最後還是放棄了，不過從日本防衛省在9月30日公布的令和3年度（2021年）預算計畫書，以及防衛大臣岸信夫在10月14日於神戶造船所主持的新艦下水儀式暨命名式，都不難嗅出日本的軍事佈局跟想法正在一步步的落實中。



▲日本防衛大臣岸信夫14日在三菱重工的神戸造船所參加新造潛艦的命名式與下水式，並且宣布艦名為「大鯨」。（圖／翻攝自推特／防衛省・自衛隊）



白宮推對台先進武器軍售案 讓北京很感冒!?

繼美國國務院次卿克拉奇於9月17日率團訪台後，白宮推動對台軍售的速度不只更快，而且軍售武器的項目等級也越來越高，路透社在9月就曾經報道，美國當局打算向台灣出售多達7種主要武器系統，包括地雷、巡航導彈和無人機。

當時，中國駐華盛頓大使館回應表示，中國一貫堅決反對美國對台軍售，並堅定維護國家主權與安全，敦促華盛頓停止對台軍售及與台灣的軍事關係，避免對中美關係，及兩岸和平穩定造成嚴重損害。但顯然這個聲明，還是沒能阻止白宮推動對台的軍售案，隨著越來越多確定售台的軍事武器項目後，北京方面也沒有閒著，加強頻繁的沿海軍事演習，讓美中台三方的關係出現微妙的緊張感。



▲蔡英文視察樂山雷達站時，有美方工程師現身在旁。（圖／軍聞社提供）

中印邊境衝突有溝沒有通? 中印第七輪談判成果「微小」?

中印邊境衝突已經持續了五個月，雙方目前已經進行了7輪軍長級的談判，雙方還在10月13日發表聯合聲明稱，兩國軍隊指揮官進行了“積極、有建設性的”討論，以解決在喜馬拉雅邊境爭議地區長達數月的對峙。

可惜的是，雙方仍對撤軍沒有共識，眼看寒冬將至，中國大陸首先展現了打持久戰的實力，透過《央視》國防軍事頻道10月10日曝光的解放軍自主研發的「可拆裝式自供能保溫營房」，採用節能建築、太陽能發電模式，可讓室外溫度-40℃的海拔5000米以上地區，建築物內部溫度可維持高於15℃，解決部隊長期駐守高原的不便，軍事裝備顯然是優於印度。但是印度方面也不是沒有盤算，伴隨「世界最長的高海拔公路隧道」──羅唐隧道的開通，該隧道連接喜馬偕爾郡馬納利與列城，通往邊境可望減少5小時車程，能讓印度長驅直入與中國邊境地區重要軍事站拉合爾，在戰略上可以發揮重要作用，已經引起中國大陸的高度關切。

▼解放軍曝光新型可拆裝式自供能保溫營房。（圖／翻攝央視軍事頻道）

▼完整節目內容將於10月17日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》

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