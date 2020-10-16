衰男開車上班莫名成為目標　被「F-16戰鬥機」攻擊爆頭身亡！

▲男子開車上班被F-16戰機轟炸。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州53歲男子霍爾布魯克(Charles Holbrook)在新墨西哥州上班途中，莫名成為美軍F-16戰鬥機目標，頭部被飛彈擊中當場身亡，後來證實是飛行學員搞錯目標所造成的烏龍事件。丈夫莫名慘死，妻子貝倫(Belen Holbrook)向當局提出訴訟，近來獲判近2,500萬美元（約台幣7.4億多元）賠償金。

男子霍爾布魯克2017年1月31日晚間7時開車去上班時，途中經過霍洛曼空軍基地(Holloman Air Force Base)，車子被正在執行訓練的飛行員誤認為目標，對方在教練的指令下開火，20公釐砲彈直接射中他的頭部，後來被緊急送到當地醫院Gerald Champion Regional Medical Center急救，但一小時半後仍不幸逝世。

妻子貝倫於2018年12月向當局提出訟訴，本案14日開庭揭露案情相關細節。法庭紀錄顯示，飛行員在進行夜間實彈射擊練習時確實搞錯目標，第一次使用夜視鏡的他完全沒發現射程與真正目標有偏差，且教官也沒有發現錯誤，「飛行員在發射前沒有描述他所觀察到的目標物，教官當下也沒有要求他描述或是再次確認」，空軍坦承嚴重疏失並承擔責任。

Charles “Chuck” Holbrook was killed Jan. 31, 2017 at White Sands Missile Range when he was shot by an instructor pilot and a student pilot during a training exercise. Both men were named as John Does in the lawsuit.https://t.co/oFjnqNcaad — Stars and Stripes (@starsandstripes) October 15, 2020

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