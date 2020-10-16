想要制裁中國？　美法官「打臉川普」：繼續暫緩微信禁令

▲美國總統川普8月6日下令，禁止國內企業與微信母公司騰訊、TikTok母公司字節跳動進行交易，稱這些中國企業對於國家安全構成「重大威脅」。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國商務部9月20日禁止美國民眾下載通訊軟體微信（WeChat）和短影音平台抖音TikTok。美國裁判法院法官勞雷爾.比勒（Laurel Beeler）卻發出「臨時禁制令」，暫緩實施商務部的要求，而近日又在聽證會補充說，不願意改變早前的決定，再加上司法部提供的新證據，仍無法改變結果，或影響她的分析。

根據《南華日報》報導，比勒於15日在聽證會中表示，由於微信的禁令侵犯了華裔美國人用戶的言論自由，其行為已經違憲，且針對司法部補充的資料，並沒有任何的說服力，或影響她對事件的分析，所以比較傾向不撤銷裁決。

對此，司法部辯稱，如果微信「繼續使用」，將對美國的國家安全和外交政策構成威脅，雖然期間也一直積極提供新呈請書，不過預計在12月之前都不會有結果。

值得一提的是，比勒早前在命令中解釋道，在微信使用者聯盟（the U.S. WeChat Users Alliance）提起的訴訟中，反映出這項禁令對美國憲法第一修正案產生的嚴肅問題，恐侵害微信用戶的言論自由，而幾經權衡之下，比勒發出臨時禁制令。