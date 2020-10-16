1780萬人提前投票…拜登贏面大！　專家曝：川普支持者會傾巢而出

▲目前已有超過1780萬名選民提前投票。（圖／路透）



文／中央社

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情籠罩下，美國總統選舉將於下月3日投票，目前已有超過1780萬名選民提前投票，人數創下新高。

法新社報導，儘管究竟是誰入主白宮的結果至少得等到選舉結束才會知道、甚至可能更晚，但提前投票結果顯示，選民似乎較偏好77歲的民主黨候選人拜登（Joe Biden），而他也在全國民調以2位數領先74歲的現任總統川普（Donald Trump）。

川普昨天才在中西部愛阿華州舉辦造勢大會。愛阿華州是允許選民提前投票的州之一。

44歲的保險經紀人馬奇（Jeff Maki）提前在賈斯坡郡（Jasper County）紐頓市（Newton）投票。他說：「我不想要郵寄投票。」「為確保我的選票有被計算到，我希望提前親自投票。」

選務人員巴洛特（Dennis Parrott）表示，2016年在賈斯坡郡有8200張提前投票的選票。

他說：「現在距離大選還有3週，但我們已有8000張提早投票選票。」「所以我們即將超越紀錄。」

▲選民提前排隊投票。（圖／路透）



根據佛羅里達大學（University of Florida）「美國選舉計畫」（US Election Project）統計，愛阿華州5日展開提前投票，截至今天已有超過32.5萬張選票提前投下。

「美國選舉計畫」統計個人提前投票與寄回的郵寄投票的總數，全美提前投票各州截至今天下午已有1780萬張提前投票的選票。

選舉專家指出，疫情加上郵寄投票規模擴大，是造成提前投票人數激增的原因，有機會刷新2016年4700萬人提前投票的紀錄。

「美國選舉計畫」負責人、佛羅里達大學政治學教授麥唐納（Michael McDonald）說，雖然提前投票預告拜登贏面較大，但大選當日川普的支持者可能會傾巢而出。

好幾份民調顯示，因為疫情之故，民主黨選民提前投票的意願高於共和黨人。

麥唐納在他個人網站的一篇提前投票分析文章中說：「我向來警告，即使現階段民主黨人大舉投票，也不應被視為拜登勝券在握的指標。」

他指出：「沒錯，目前這些數字對拜登非常有利；然而，共和黨人非常有可能會在大選日大舉出現親自投票。」

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