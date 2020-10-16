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英超市50周年送「一塊雞塊」上太空　達地球上空3萬公尺

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▲▼冰島超市慶祝50周年，送熱賣商品雞塊上天空。（圖／截圖自Iceland Foods推特影片）

▲「冰島超市」慶祝50周年，送熱賣商品雞塊上天空。（圖／翻攝自Iceland Foods推特影片）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

英國大型連鎖超市「冰島」（Iceland）近日為了慶祝開幕滿50週年，將明星商品「雞塊」送上平流層，成為有史以來第一個上太空的雞塊。

綜合外媒報導，冰島超市在平流層勘探領域的專家團隊幫助下，使用裝有氫氣的氣象氣球，將美味的食物安全地運送到太空，並在北威爾士州Deeside靠近冰島總部的地點起飛，只用了不到兩個小時就到達地球上空約3萬多公尺的高度。

隨後氣球以每小時200英里（約322公里）的速度返回地球，降落傘在大約1萬9000公尺的高度展開，以確保雞塊安全著陸。雖然高度尚未達真正外太空的高度，但把炸物送上天的作法已經引起熱烈的討論。

今年是冰島超市成功的一年。貿易總監安德魯.斯坦尼蘭德（Andrew Staniland）表示，「對於我們慶祝50歲生日而言，2020年對我們來說是重要的一年，我們希望找到紀念這一機會的方法。我們期待繼續與客戶一起慶祝我們成立50週年，並感謝他們的支持。」

安德魯表示，可能是受到新冠肺炎疫情的影響，最近幾個月人們改變了購物方式，冷凍食品變得受歡迎。雞塊一直是主要的冷凍食物，僅上週就售出了超過一千萬塊。

 

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