　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美緝毒局證實！墨西哥前防長LA機場遭逮　他曾參與22毒販非法處決

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼墨西哥前國防長塞北達（Salvador Cienfuegos Zepeda）。（圖／路透）

▲墨西哥前國防長塞北達（Salvador Cienfuegos Zepeda）。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

美國緝毒局（DEA）15日證實，墨西哥前國防部長塞北達（Salvador Cienfuegos Zepeda）在洛杉磯機場依毒品與洗錢罪名遭拘留。在美國大選倒數不到20天時逮捕墨國前高官，可能和川普誓言打擊毒品犯罪的政見有關，軍事專家也指，這次拘留會對墨西哥造成巨大影響。

根據《路透社》報導，墨西哥外長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）在推特上表示，「洛杉磯領事將在幾個小時內通知我塞北達遭控的罪名，我們將提供他應得的領事協助，並持續提供最新消息。」DEA發言人也出面證實消息，但未提供更多具體細節。

塞北達在2012年至2018年間擔任前總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）的國防部長，在墨西哥緝毒戰中扮演重要角色。路透社指出，墨西哥軍隊在塞北達的領導之下，多次被控法外殺戮，包含2014年的特拉亞（Tlatlaya）事件，當時有22名販毒分子遭墨軍處決，後續以謀殺罪起訴至少3名軍人。

據了解，塞北達在洛杉磯機場被逮捕時，他的家人也都在身邊，但過沒多久就被釋放；DEA則未證實這項消息。軍事專家貝尼特斯（Raul Benitez）認為，在美選前夕逮捕和販毒集團有關的人士，可能和川普的政見有關，「這次拘留也會對墨西哥造成巨大影響。」

►美國拘留中心爆「隨便抓移民女性結紮」！　墨西哥怒要求給交代
►墨西哥黑幫「掃射酒吧」11死…血腥暴力再升級！　7月才屠殺24人
►墨國毒梟手挖敵人心臟「再泡鹽酸」　新首領擁2軍隊…還射下軍機！

►超彭湃吃到飽！爽吃各國美食

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
開車上班莫名變目標！他慘遭美軍F-16戰鬥機爆頭身亡
Roots外套「28折變750元」！　她一到現場都傻了
李光洙認「私吞宋智孝100萬獎金」！親吐原因：當時狀況不太好
「黑鳶小茄子」訊號出現了！失聯2個月飛行路線曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

慧眼看天下／各國競秀軍事肌肉 北韓怪物級導彈最驚人

國民慈父！金正恩深情「親吻女童」額頭...台灣網友羨慕：想被親

想要制裁中國？　美法官「打臉川普」：繼續暫緩微信禁令

衰男開車上班莫名成為目標　被「F-16戰鬥機」攻擊爆頭身亡！

岩壁固繩「風化」斷裂！28歲陽光妹尖叫急墜122米　當場慘死

共機下步飛本島上空！日媒點破「美國沒說一定幫」　暗示台灣：還是自己面對

川普：拜登是「腐敗」的副總統　華府每個人都知道

加拿大12歲小男孩登山　意外發現6900萬年前小鴨嘴龍化石

他遭撞倒地後車狂輾　「人肉鑲進柏油路」屍塊散一地…消防沿路撿

美緝毒局證實！墨西哥前防長LA機場遭逮　他曾參與22毒販非法處決

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

慧眼看天下／各國競秀軍事肌肉 北韓怪物級導彈最驚人

國民慈父！金正恩深情「親吻女童」額頭...台灣網友羨慕：想被親

想要制裁中國？　美法官「打臉川普」：繼續暫緩微信禁令

衰男開車上班莫名成為目標　被「F-16戰鬥機」攻擊爆頭身亡！

岩壁固繩「風化」斷裂！28歲陽光妹尖叫急墜122米　當場慘死

共機下步飛本島上空！日媒點破「美國沒說一定幫」　暗示台灣：還是自己面對

川普：拜登是「腐敗」的副總統　華府每個人都知道

加拿大12歲小男孩登山　意外發現6900萬年前小鴨嘴龍化石

他遭撞倒地後車狂輾　「人肉鑲進柏油路」屍塊散一地…消防沿路撿

美緝毒局證實！墨西哥前防長LA機場遭逮　他曾參與22毒販非法處決

獨留在空樓裡！梗犬慘成「行走拖把」　台灣之心暖幫牠找家

飯店官網「比訂房網便宜」？　內行曝3巨雷：別再貪小便宜了

罐罐放半小時不吃！「公主喵」耍賴要爸爸親手餵　一口接一口嗑光

「反瘦肉精公投」須聽證　國民黨轟中選會：濫用行政權阻民意

李登輝紀錄片首映！導演感性：從他身上得到「一生受用的禮物」

慧眼看天下／各國競秀軍事肌肉 北韓怪物級導彈最驚人

傻眼…居民排隊等注射疫苗　鶯歌里長竟說：接種「禽流感」非常好

火箭送走CP3真正原因曝光　哈登衛少爆關係緊張「一人恐被交易」

「保護傘」被潑糞！黃捷、王婉瑜譴責暴力…網湧粉專致歉香港朋友

純電極速135km/h！奧迪Q8旗艦休旅亮相　新增插電式油電動力

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美洲獅突然現身　男慘被追殺6分鐘

10歲童跌下田　被阿公輾成肉泥

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

毒蛇定居海灘淋浴間2年　專嚇女遊客

老外高山嗑臭豆腐　美照PO論壇紅了

10歲弟連睡帳篷200天　原因藏洋蔥

川普民調慘被「睡喬」拜登狠甩11%！遭唾棄原因曝

毀滅影像曝！超大質量黑洞恐怖「吸吞星體」

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

賓拉登沒死？　川普轉貼陰謀怪論

10歲童打開冰箱　目睹奶奶遺體

芬蘭總理露乳照惹議　粉絲集體深V力挺

更多熱門

相關新聞

拜登「電郵門」後首度鬆口：川普急了！

拜登「電郵門」後首度鬆口：川普急了！

民主黨候選人拜登近日遭《紐約郵報》爆出小兒子亨特拜登（Hunter Biden）與烏克蘭及中國企業私下交易的「電郵門」醜聞後，15日首度公開發聲，距離大選19天的時間內，川普將用盡一切手段攻擊他，並預告之後對手陣營將會有更多針對他的「謊言與扭曲」。

1780萬人提前投票　川粉會傾巢而出

1780萬人提前投票　川粉會傾巢而出

拜登選後防疫計畫　派員到中國了解病毒

拜登選後防疫計畫　派員到中國了解病毒

變態懲罰！8歲童「彈簧床跳到死」

變態懲罰！8歲童「彈簧床跳到死」

川普拜登「市政廳大會」隔空較勁

川普拜登「市政廳大會」隔空較勁

關鍵字：

墨西哥緝毒DEASalvador Cienfuegos Zepeda北美要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

七年級10大衰事「教召只排第4」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

更多

最夯影音

更多
懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面