美緝毒局證實！墨西哥前防長LA機場遭逮　他曾參與22毒販非法處決

▲墨西哥前國防長塞北達（Salvador Cienfuegos Zepeda）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國緝毒局（DEA）15日證實，墨西哥前國防部長塞北達（Salvador Cienfuegos Zepeda）在洛杉磯機場依毒品與洗錢罪名遭拘留。在美國大選倒數不到20天時逮捕墨國前高官，可能和川普誓言打擊毒品犯罪的政見有關，軍事專家也指，這次拘留會對墨西哥造成巨大影響。

根據《路透社》報導，墨西哥外長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）在推特上表示，「洛杉磯領事將在幾個小時內通知我塞北達遭控的罪名，我們將提供他應得的領事協助，並持續提供最新消息。」DEA發言人也出面證實消息，但未提供更多具體細節。

塞北達在2012年至2018年間擔任前總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）的國防部長，在墨西哥緝毒戰中扮演重要角色。路透社指出，墨西哥軍隊在塞北達的領導之下，多次被控法外殺戮，包含2014年的特拉亞（Tlatlaya）事件，當時有22名販毒分子遭墨軍處決，後續以謀殺罪起訴至少3名軍人。

據了解，塞北達在洛杉磯機場被逮捕時，他的家人也都在身邊，但過沒多久就被釋放；DEA則未證實這項消息。軍事專家貝尼特斯（Raul Benitez）認為，在美選前夕逮捕和販毒集團有關的人士，可能和川普的政見有關，「這次拘留也會對墨西哥造成巨大影響。」

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