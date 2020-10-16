小兒子「電郵門」遭川普緊咬　拜登首度鬆口：剩19天他只好用奧步

▲距離2020美國總統大選剩下19天，拜登與川普2位候選人隔空較勁意味濃。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

民主黨候選人拜登近日遭《紐約郵報》爆出小兒子亨特拜登（Hunter Biden）與烏克蘭及中國企業私下交易的「電郵門」醜聞後，15日首度公開發聲，距離大選19天的時間內，川普將用盡一切手段攻擊他，並預告之後對手陣營將會有更多針對他的「謊言與扭曲」。

美媒CNBC報導，日前《紐約郵報》據前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）提供的電腦硬碟資料指出，拜登在擔任副總統期間，透過兒子亨特與烏克蘭布利斯瑪天然氣公司（Burisma）聯繫以干預烏克蘭內政，亨特也被爆料擁有中國華信能源的控股公司股權與經營權。隨後，Facebook與Twitter雙雙採取措施阻止相關資訊在自家平台上散布，此舉遭到川普大力抨擊。

報導指出，拜登15日出席一場募款網站活動時向現場捐款者信心喊話，內容雖未明確提到「電郵門」案，但針對「不實指控」表示，選舉在即，民調落後的川普不免顯得焦慮，「只剩下19天了，你們知道的，他（川普）會用盡一切手段攻擊我。」

▲亨特拜登（Hunter Biden）與拜登。（圖／達志影像／美聯社）

報導表示，拜登在目前的全國民調中明顯領先，且拜登和某個民主黨募款網站近幾個月來籌得的款項也創下紀錄，與另一個主要的共和黨募款網站相較之下，可知川普又面臨了更多麻煩。

拜登的律師梅西萊斯（George Mesires）聲明，「我們不知道這些爆料文件從哪裡來的，當然也不能相信朱利安尼提供給《紐約郵報》的任何東西，但我可以肯定的是，報導所稱與烏克蘭公司的會面從來沒有發生過。」

拜登的總統競選團隊14日曾表示，根據多項調查顯示，拜登在美國對烏克蘭的官方政策上「沒有任何不當行為」，《紐約郵報》不僅未向我方查證關鍵細節，「朱利安尼的陰謀論早已廣為人知，且與俄羅斯情報單位關係密切。」

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