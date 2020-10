英飛彈潛艦訪美尋歡35官兵確診　掌管發射密碼副艦長也中鏢

▲▼英國「警惕號」被曝有1/4的艇員染疫。(圖/翻攝自Royal Navy官網)

記者葉睿涵/綜合報導

與四艘前衛級核動力潛艦一同組成英國核威懾力量的彈道飛彈潛艦「警惕號」(HMS Vigilant)被爆共有35人染疫,患病人數佔了全艇的四分之一,連副艦長也中鏢,而感染原因竟是官兵在出任務停靠美國喬治亞州金斯灣時,無視軍事命令登陸違規出遊。

綜合《太陽報》與《每日郵報》報導,英國皇家海軍戰略核潛艦「警惕號」在出任務停靠美國海軍東岸港口後,規定所有人僅能在有限的範圍內活動,竟有官兵私自前往喬治亞州的脫衣舞吧、酒吧等地尋歡。知情人士透露,「警惕號」上的部分官兵還曾經前往距離基地300公里外的佛羅里達州海灘遊玩。

據悉,艦上共有35人受新冠病毒感染,人數佔了全艇的四分之一,其中還包括一名醫生和一名副艦長,後者更是掌管艇上「三叉戟II」潛射彈道導彈發射密碼的重要人物之一,所幸目前導彈正在維護中。

at least 35 of HMS Vigilant crew have tested ­positive for #COVID19 including the doctor and XO.



Vigilant is alongside in Kings Bay, Georgia for routine Trident Missile maintenance



(Library photo)https://t.co/LbouzTJT5j pic.twitter.com/Ws2oFladEn