英飛彈潛艦訪美尋歡35官兵確診　掌管發射密碼副艦長也中鏢

▲▼英國「警惕號」被曝有1/4的艇員染疫。（圖／翻攝自Royal Navy官網）

記者葉睿涵／綜合報導

與四艘前衛級核動力潛艦一同組成英國核威懾力量的彈道飛彈潛艦「警惕號」（HMS Vigilant）被爆共有35人染疫，患病人數佔了全艇的四分之一，連副艦長也中鏢，而感染原因竟是官兵在出任務停靠美國喬治亞州金斯灣時，無視軍事命令登陸違規出遊。

綜合《太陽報》與《每日郵報》報導，英國皇家海軍戰略核潛艦「警惕號」在出任務停靠美國海軍東岸港口後，規定所有人僅能在有限的範圍內活動，竟有官兵私自前往喬治亞州的脫衣舞吧、酒吧等地尋歡。知情人士透露，「警惕號」上的部分官兵還曾經前往距離基地300公里外的佛羅里達州海灘遊玩。

據悉，艦上共有35人受新冠病毒感染，人數佔了全艇的四分之一，其中還包括一名醫生和一名副艦長，後者更是掌管艇上「三叉戟II」潛射彈道導彈發射密碼的重要人物之一，所幸目前導彈正在維護中。

.@TheSun reports at least 35 of HMS Vigilant crew have tested ­positive for #COVID19 including the doctor and XO.



Vigilant is alongside in Kings Bay, Georgia for routine Trident Missile maintenance



(Library photo)https://t.co/LbouzTJT5j pic.twitter.com/Ws2oFladEn — NavyLookout (@NavyLookout) October 14, 2020

據提供實時統計信息的Worldometer網站指出，喬治亞州和佛州的確診病例分別為33萬與74萬，疫情相當嚴重，其中佛州更是美國新冠肺炎第三嚴重的州屬。

英國皇家海軍發言人對「警惕號」爆發疫情一事表示，他們絕不對與潛艦行動有關的任何事發表評論，但如果官兵的行為低於期待值，那皇家海軍將立即採取嚴厲行動懲處。

「警惕號」多年來頻頻被捲入醜聞中。曾有9名艇員在潛艇上吸毒，並在血液檢測中發現含有古柯鹼成分。此外，還有軍人在執行任務時被曝嫖娼、與同僚發生婚外情、擅離職守等，因此被英媒冠上皇家海軍「色情和古柯鹼號」（HMS Sex and Cocaine）的名號諷刺他們。