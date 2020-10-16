中華電信預約搶爆！VIP客戶透過客服預約成功　不用苦苦等開賣日

▲iPhone 12掀起一波搶購熱潮 。（圖／翻攝自蘋果）

記者陳心怡／台北報導

中華電信日前開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約活動，但許多用戶根本無法登入預約頁面，活動也在45分鐘後顯示預約額滿。不過，在網路預約結束後，有中華電信VIP用戶透過客服電話預約成功，《ETtoday新聞雲》記者致電中華電信客服人員，確實是有VIP用戶可以優先使用電話預約。

中華電信前天（14日）下午3點開放iPhone 12全系列預約，不過經過記者實測，發現中華電信官網一開始就卡住，頁面一直無法正常顯示預購流程，記者一直持續重整至15時30分仍舊無法順利點開預購頁面，45分鐘內就顯示預約額滿；事後中華電信回應由於預約活動是限量，一下子就額滿，也不會有第二批預約活動。

不過有中華電信VIP用戶指出，雖然網路預約額滿，但透過客服預約成功。今日《ETtoday新聞雲》記者撥電詢問客服，客服人員表示，iPhone 12預約網站已全數額滿，所以只能等23日開賣現場登記，除非是VIP等級客戶，才可以透過客服人員協助預約訂購。

至於VIP等級客戶條件是什麼？客服人員說，通常是前一年手機月租費在1500元，或是年資10年且平均月租費在1200元的客戶，另外可能是之前有參加果粉優先活動會員，才有優先登記權，否則一般用戶只能等11月13日開賣日購買。

客服人員還提到，由於先前開放網路預約是一次開放4個機型，因此不會另外替iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max再開放一次預約，因此現在除了VIP客戶有優先登記權外，其他的只能等開賣。