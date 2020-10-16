　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日韓關係惡化！71％韓人對日無好感　「慰安婦+領土」問題成主因

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日韓,日本,南韓,韓國,日本國旗,南韓國旗。（圖／CFP）

▲最新日韓民調顯示，約7成韓國人對日本無好感。（圖／CFP）

文／中央社記者楊明珠東京16日專電

日本與韓國的民間團體近日進行的聯合民調顯示，認為日韓關係惡化的日本人約有55%；韓國人約有88%。約7成韓國人對日本無好感。

日本放送協會（NHK）報導，日本非營利組織（NPO）「言論NPO」與韓國的智庫「東亞研究院」從2013年開始實施聯合民調，今年民調自9月起到10月初之間進行，雙方各有約1000人作答。

結果顯示，對於目前的日韓關係，回答「非常壞」或「算是壞」的日本人約占54.7%，比去年6月公布的調查結果減少8.8個百分點。回答日韓關係「非常壞」或「算是壞」的韓國人約占88.4%，比去年調查結果高出22.3個百分點。

報導說，日本政府加強對韓國出口管制等措施，使得韓國輿論對日本的看法趨於嚴峻。

有關二次大戰期間的徵用工問題，這項民調問到「應如何做才能解決」，回答「這問題已解決」的日本民眾有29.3%；回答「應遵照韓國最高法院的判決」的韓國人有36%。

當問到韓國要將扣押日本企業的資產出售並現金化的問題，在日本，回答「支持日本政府採取對抗措施」的民眾有54.2%；在韓國，回答「支持韓國政府對日本採取反制措施」者有54%。這凸顯日韓兩國人民情感惡化。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,日本。（圖／路透）

▲日本有55.7%的受訪者認為「因歷史問題，韓國一直批評日本」。（圖／路透）

「言論NPO」的代表工藤泰志表示，為了避免日韓兩國人民情感持續惡化，讓關係正常化，日韓兩國政府有必要努力。

對於對方國家的印象，回答「不好」或「算是不好」的比例，日方有46.3%，比去年少3.6個百分點。韓方高達71.6%，比去年增21.7個百分點。

被問到印象不好的理由時，日方回答「因歷史問題，韓國一直批評日本」有55.7%，居最多；其次是回答「因竹島（韓國稱獨島）領土問題對立」者29.4%；回答「日韓已針對慰安婦問題達成協議但後來產生對立」者23.3%。

韓國回答「日本對於侵略韓國的歷史未正確地反省」者有61.3%，居最多；其次是回答「因獨島（日本稱竹島）領土問題對立」者45%；回答「對日本的政治領導人的言行不懷好感」者24%。

另一方面，對於對方國家懷好印象的理由，在日本，回答「關注韓劇或音樂等韓國文化」者有58.7%；回答「韓國的餐飲文化、購物具魅力」者有52.1%；「同是民主國家」者有21.6%。

在韓國，回答是因為「日本人親切、誠實」者有58.1%；回答「日本是生活水準高的先進國」者47.6%；回答「日本製的產品品質好」者33.9%。

民調問及「認為日韓關係重要嗎」，回答「重要」或「還算重要」的比例，日方是48.1%；韓方是82%。

至於對對方國家元首的印象，回答「很壞」或「算是壞」的比例，日方是49.7%，比去年少1.1%；韓方是90%，比去年增10.7個百分點。

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／嚴防疫情再來　陳時中：「秋冬專案」將緊縮邊境管制
快訊／居家檢疫第8天…家人送早餐驚見他倒地猝死
鴻海首曝光「MIH電動車平台」　正式進軍電動車領域
公費流感疫苗已打逾4成　50~64歲族群施打暫緩
重機連切2車道撞酒駕車　怒跳上車踩爛後照鏡！網曝關鍵數字
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

單親獸父性侵「智能障礙」12歲女兒！遭判7年徒刑哭：女兒沒人顧

脫歐還沒完！歐盟呼籲持續談判至10月底　英代表：為何都我方妥協

拜登選後「防疫計畫」曝…立刻派員到中國了解病毒！猛批川普說謊

8歲女童被逼「玩彈簧床」不准休息！　頂43°C豔陽跳到慘死

HAPS太陽能無人飛機　 1萬9千公尺高空進行20小時以上的測試

南韓軍火廠爆炸！新製防北韓「地對地飛彈」量產失敗...金正恩笑了

10天狂增百萬病例！死亡人數恐飆5倍　WHO籲：戴口罩就能救萬人命

川普靠「瑞德西韋」救命？　WHO：降低死亡率幾無影響

福島核廢水將排入海！　日本：最快10月內決定

10歲男童回家發現沒人　打開冰箱目睹奶奶遺體塞在裡面！

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

單親獸父性侵「智能障礙」12歲女兒！遭判7年徒刑哭：女兒沒人顧

脫歐還沒完！歐盟呼籲持續談判至10月底　英代表：為何都我方妥協

拜登選後「防疫計畫」曝…立刻派員到中國了解病毒！猛批川普說謊

8歲女童被逼「玩彈簧床」不准休息！　頂43°C豔陽跳到慘死

HAPS太陽能無人飛機　 1萬9千公尺高空進行20小時以上的測試

南韓軍火廠爆炸！新製防北韓「地對地飛彈」量產失敗...金正恩笑了

10天狂增百萬病例！死亡人數恐飆5倍　WHO籲：戴口罩就能救萬人命

川普靠「瑞德西韋」救命？　WHO：降低死亡率幾無影響

福島核廢水將排入海！　日本：最快10月內決定

10歲男童回家發現沒人　打開冰箱目睹奶奶遺體塞在裡面！

《Free Fire - 我要活下去》系列活動開跑　全球百大DJ「KSHMR」聯名隊長「K」

「出遊+擁吻」謝和弦疼愛莉婭是為了2個理由！Keanna心碎求償420萬

嚴防第二波疫情再來！陳時中：11月中旬宣布「秋冬專案」緊縮嚴管

房子違反「供需法則」？少子化卻房價飆漲　網點破2盲點：還是符合

《Versus Tales》新童話美少女遊戲正式上線　超扯豪華轉蛋同步登場

投資人把握雙11！　中信投信：慎選電商成分比重較高的陸股ETF

台南怪客突闖衛生局！揮舞西瓜刀表達「意見」　警勸阻強制就醫

柴犬進醫院搖尾嗨衝獸醫懷抱　飼主被甩後頭傻眼：又不是去散步

快訊／居家檢疫第8天…埔里男家中猝死！家人送早餐見屍嚇壞

《絕地求生》PML秋季賽第三週開打　最後 15 回合PCS3 台港澳代表隊即將揭曉

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美洲獅突然現身　男慘被追殺6分鐘

10歲童跌下田　被阿公輾成肉泥

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

毒蛇定居海灘淋浴間2年　專嚇女遊客

老外高山嗑臭豆腐　美照PO論壇紅了

10歲弟連睡帳篷200天　原因藏洋蔥

賓拉登沒死？　川普轉貼陰謀怪論

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

川普民調慘被「睡喬」拜登狠甩11%！遭唾棄原因曝

即／賀錦麗幕僚確診　急停止行程

毀滅影像曝！超大質量黑洞恐怖「吸吞星體」

偷東西掀裙　香腸飲料往內褲狂塞

更多熱門

相關新聞

高田安全帶瑕疵疑雲

高田安全帶瑕疵疑雲

講到「高田」（TAKATA），相信大多數人都會想起其「禍害千年」的高田氣囊事件；該起事件不僅重傷全球車廠，同時也讓消費者對於安全輔助氣囊此一配備的安全性，再度打上了問號

川普民調慘被「睡喬」拜登狠甩11%！遭唾棄原因曝

川普民調慘被「睡喬」拜登狠甩11%！遭唾棄原因曝

日媒：本月決定福島核廢水排入海

日媒：本月決定福島核廢水排入海

Hyundai最齊全、安全休旅陣容

Hyundai最齊全、安全休旅陣容

奈良鹿意外戒仙貝　回歸本性吃青草

奈良鹿意外戒仙貝　回歸本性吃青草

關鍵字：

日本南韓日韓關係日韓要聞民調

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

七年級10大衰事「教召只排第4」

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

拍照踩壞6萬元木門　長腿網美找到了

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

好市多玩具特價！爸買回家：兒子玩瘋

更多

最夯影音

更多
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要
清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面