日韓關係惡化！71％韓人對日無好感　「慰安婦+領土」問題成主因

▲最新日韓民調顯示，約7成韓國人對日本無好感。（圖／CFP）



文／中央社記者楊明珠東京16日專電

日本與韓國的民間團體近日進行的聯合民調顯示，認為日韓關係惡化的日本人約有55%；韓國人約有88%。約7成韓國人對日本無好感。

日本放送協會（NHK）報導，日本非營利組織（NPO）「言論NPO」與韓國的智庫「東亞研究院」從2013年開始實施聯合民調，今年民調自9月起到10月初之間進行，雙方各有約1000人作答。

結果顯示，對於目前的日韓關係，回答「非常壞」或「算是壞」的日本人約占54.7%，比去年6月公布的調查結果減少8.8個百分點。回答日韓關係「非常壞」或「算是壞」的韓國人約占88.4%，比去年調查結果高出22.3個百分點。

報導說，日本政府加強對韓國出口管制等措施，使得韓國輿論對日本的看法趨於嚴峻。

有關二次大戰期間的徵用工問題，這項民調問到「應如何做才能解決」，回答「這問題已解決」的日本民眾有29.3%；回答「應遵照韓國最高法院的判決」的韓國人有36%。

當問到韓國要將扣押日本企業的資產出售並現金化的問題，在日本，回答「支持日本政府採取對抗措施」的民眾有54.2%；在韓國，回答「支持韓國政府對日本採取反制措施」者有54%。這凸顯日韓兩國人民情感惡化。

▲日本有55.7%的受訪者認為「因歷史問題，韓國一直批評日本」。（圖／路透）



「言論NPO」的代表工藤泰志表示，為了避免日韓兩國人民情感持續惡化，讓關係正常化，日韓兩國政府有必要努力。

對於對方國家的印象，回答「不好」或「算是不好」的比例，日方有46.3%，比去年少3.6個百分點。韓方高達71.6%，比去年增21.7個百分點。

被問到印象不好的理由時，日方回答「因歷史問題，韓國一直批評日本」有55.7%，居最多；其次是回答「因竹島（韓國稱獨島）領土問題對立」者29.4%；回答「日韓已針對慰安婦問題達成協議但後來產生對立」者23.3%。

韓國回答「日本對於侵略韓國的歷史未正確地反省」者有61.3%，居最多；其次是回答「因獨島（日本稱竹島）領土問題對立」者45%；回答「對日本的政治領導人的言行不懷好感」者24%。

另一方面，對於對方國家懷好印象的理由，在日本，回答「關注韓劇或音樂等韓國文化」者有58.7%；回答「韓國的餐飲文化、購物具魅力」者有52.1%；「同是民主國家」者有21.6%。

在韓國，回答是因為「日本人親切、誠實」者有58.1%；回答「日本是生活水準高的先進國」者47.6%；回答「日本製的產品品質好」者33.9%。

民調問及「認為日韓關係重要嗎」，回答「重要」或「還算重要」的比例，日方是48.1%；韓方是82%。

至於對對方國家元首的印象，回答「很壞」或「算是壞」的比例，日方是49.7%，比去年少1.1%；韓方是90%，比去年增10.7個百分點。