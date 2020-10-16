美紓困案頻卡關　川普放話增額至「1.8兆美元↑」：讓中國出錢！

▲美國總統川普表示，他將提出更高額度的紓困法案，並要求中國出錢。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國川普政府提出1.8兆美元（大約新台幣51.5兆元）紓困法案，卻遭眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）以「無法滿足需求」為由反對。總統川普15日表示，他將提出一份救援資金更高額的法案，而且還要中國出錢。

川普15日接受《福斯財經》採訪時強調，「這是中國的錯，而非美國勞工的錯」。他表示，其政府將要求北京替美國的紓困法案出錢，「我們要從中國那裡取得（資金）……他們才是造成問題的人」，並稱已經想到具體實施方法，「有很多方法，而我會想出每種方法。我已經搞清楚了。你知道，我們在過去幾年已經替中國賺了數十億美元」。

主持人沃爾尼（Stuart Varney）詢問川普，為何不同意民主黨提出的2.2兆紓困法案。總統批評，裴洛西「想要各種好處，她想保住民主黨管理不善的州與城市，她想要錢……只是自尊不允許這件事發生。應該與新冠肺炎有關」。

儘管如此，參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）卻表示，他傾向大幅降低紓困法案的救援資金，「這是政府想要達成的」。

此外，川普在訪談中提及對中國實施關稅、反傾銷命令等經濟政策，藉機抨擊競選對手，宣稱若拜登勝選「中國將擁有美國」。他說，大家10年前都認為中國的經濟將勝過美國，「但這沒有發生，因為我當選了，結果正好相反……我改變了一切」。

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