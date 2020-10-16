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少婦遭夫囚禁2坪廁所540天　獲救時無法行走「狂嗑8片印度薄餅」

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▲▼囚禁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印度女子遭丈夫非法囚禁在廁所長達一年半。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印度北方哈裡亞納邦（Haryana）一名35歲婦女被丈夫鎖在2.7坪、衛生狀況惡劣的小廁所中長達一年半後，終於被救出。官員表示，在他們抵達時，這名可憐的女子已經好幾天沒吃東西，虛弱得無法行走。

綜合《印度斯坦時報》和《每日郵報》報導，在得到受害者被其丈夫囚禁的消息後，婦女保護和禁止童婚官員古普塔（Rajni Gupta）13日與警方一同前往家中視察，發現這名婦女被鎖在又小又臭的廁所裡，及時將其救出。受害者在獲救後立即被送往當地醫院，並交由她的堂兄照顧。

古普塔表示，當他們抵達現場時，這名女子正虛弱地躺在廁所裡，情況非常淒慘，她在過去的一年半中被迫生活在非人的條件中，在被囚禁期間甚至沒有得到適當的食物和飲用水，「她完全沒辦法走路，我們給她食物的時候，她一口氣就吃了8塊印度薄餅。」

這名女子與丈夫古瑪（Naresh Kumar）結婚17年，並育有3個孩子。古瑪聲稱，妻子有精神問題，因此他才將其鎖起來。不過福利部門官員表示，受害者意識清楚、能辨認所有家庭成員，並且有能力回答他們提出的所有問題。警方表示，他們已將古瑪逮捕，目前調查正在進行中。

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