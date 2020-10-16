芬蘭總理「中空露乳溝」封面照惹議！　粉絲集體「深V」力挺

▲芬蘭總理封面照。（圖／翻攝自IG／trendimag）



記者張方瑀／綜合外媒報導

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）日前替時裝雜誌《Trendi》拍攝封面，沒想到這張照片曝光後進引發熱議；原來馬林在拍攝時僅穿著一件西裝外套，微微露出乳溝，好身材一覽無遺。反對人士抨擊，身為總理應該要更端莊，但有更多網友在IG貼出同樣姿勢照片力挺，直說「她是世界上最美麗的總理」。

在 Instagram 查看這則貼文 Trendi & Lily（@trendimag）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 8 日 上午 2:00 張貼

現年34歲的馬林是芬蘭史上最年輕總理，也是芬蘭第三位女性領導人，她日前單穿著一件黑色西裝外套，頸上掛著金色項鍊，充滿自信地替時裝雜誌《Trendi》拍攝封面。沒想到這張照片曝光後，竟引發兩派民眾論戰，保守人士認為，這有損政治人物形象與地位。

不過，更多芬蘭網友採取行動力挺馬林，她們發起「#imwithsanna」的網路社群hashtag標籤，在網路上張貼穿著和馬林同樣衣服的照片，並紛紛留言表示，「這是我們美麗的總理，所有芬蘭女性的榜樣」、「她從不怕打破父權體制」、「能力不該被外在穿著限制」、「她是世界上最美麗的總理」。

坦佩雷大學（Tampere University）性別研究教授科夫寧（Anu Koivunen）表示，她對於馬林的衣著在社群網站上掀起熱潮並不訝異，因為她一直都在這樣做。身為女性領導者，馬林很早就意識到女性的外表常常被當作話題，所以她身為總理，卻總是穿著幾乎相同的衣服，目的就是讓大眾將目光放在她的能力上。

據《紐西蘭媒體Newshub》報導，馬琳的政治立場偏左派，與許多貿易公會的關係親密，也想縮減石化燃料用量，並支持強健社會福利制度，馬琳也非常關心性別議題，因為她是由同性戀的雙親扶養長大，也曾在臉書上曬出彩虹照片，力挺LGBTQ團體。