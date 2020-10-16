大樓燒成火柱！帥氣消防員暖抱嬰兒奔出22層樓梯...只花了1分半

▲參與蔚山大樓救援任務的消防員金根煥(左)、李炯禹（圖／蔚山南部消防署）

記者羅翊宬／編譯

南韓蔚山市南區達洞一棟擁有地上33層、地下2層的住商混合公寓大樓「三環Art Nouveau」（삼환아르누보），於8日晚間11時從大樓外牆鋁鑲板竄起火焰，火勢一路往上燒，將整棟大樓燒成火柱，事後未傳出嚴重傷亡事故，為救難史上的一樁奇蹟。而一名外型俊俏的消防員當時更是在揹著20公斤重的氧氣筒的狀態揹上嬰兒，只花了1分半鐘就走下22層樓的樓梯。

根據韓媒《釜山日報》，蔚山市南部消防署接獲報案後緊急派出人力救援，其中隸屬於蔚山火災119救助隊的金根煥（김근환，音譯）依照指令從1樓開始引導住戶避難，接著一層一層往上爬，至21、22樓之間的樓梯時，看到一個處於恐慌、焦急狀態的媽媽抱著嬰兒，赤著腳急於衝下樓。

▲消防員金根煥抱著嬰兒，只花1分半就曾走完22層的樓梯，成功逃離火場。（圖／蔚山南部消防署）

此時119救助隊的第三小隊長李炯禹（이형우，音譯）認為，嬰兒與大人不同，只要稍有不慎吸入濃煙，就有致命危險，因此對著隊上年紀最小的成員金根煥大喊，「趕緊帶著孩子，逃離這棟大樓吧！」

金根煥從該名女性的懷抱中接過嬰兒，擔心孩子吸入濃煙，因此拔下兩掌上的手套，輕輕覆蓋住嬰兒窄小的臉頰，並不斷作勢安撫，接著在揹上20公斤重氧氣筒、同時抱著嬰兒的的情況下，只花了1分半至2分鐘，從22樓成功逃出大樓，將嬰兒轉交給現場急救人員後，又縱身火場救出其他住戶。

▲南韓蔚山市一棟住商混合大樓燃起巨焰。（圖／達志影像）

32歲的金根煥12日接受採訪時表示，「很感謝在救出嬰兒時，其他住戶能趕緊開道、讓路，我才能在極短的時間內帶著孩子脫身；也很感謝孩子能頑強地撐著。」

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