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南韓軍火廠爆炸！新製防北韓「地對地飛彈」量產失敗...金正恩笑了

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▲▼南韓新研發的地對地飛彈KTSSM，可精準打擊敵方軍事基地。（圖／翻攝自ADD Youtbe）

▲南韓新研發的地對地飛彈KTSSM，可精準打擊敵方軍事基地。（圖／翻攝自ADD Youtbe）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於10日凌晨勞動黨75周年閱兵典禮上公開數款戰略武器，令美國軍事專家嚇傻，稱之為「怪物」；而先前更是沿著非軍事區（DMZ）佈署5千多門長射程常規火砲，不斷出言威脅南韓，有能力在短時間內讓首爾燒成火海。對此，南韓當局研發「韓國型戰術地對地飛彈」（KTSSM），提升打擊精準度，本預計2022年完成佈署，卻傳出因軍工廠爆炸導致無法量產，佈署日程只得延後。

根據韓媒《東亞日報》，南韓共同民主黨國會議員金珍杓（김진표）與南韓防衛事業廳昨（15）日表示，該款飛彈早就於今年1月完成相關技術開發，然卻始終無法量產，原因在於2019年2月時，位於大田市儒城區的「韓華大田事業廠」傳出爆炸事故，該工廠負責製造該款飛彈的研發試製品。

▲▼南韓研發地對地飛彈KTSSM，用於防堵北韓長射程火砲攻擊。（圖／翻攝自國防科學研究所官網）

▲地對地飛彈KTSSM，可用於防堵、攔截北韓長射程火砲攻擊（圖／翻攝自國防科學研究所官網）

金珍杓指出，南韓國防科學研究所（ADD）與韓華原本預計在製造試製品後，一旦完成研發，便開始量產，卻因工廠爆炸，無法建構量產體制。

報導指出，南韓監察院今年2月起著手「KTSSM飛彈」國政監察，相關研發只好被迫中斷。

南韓所研發的這款「韓國型戰術地對地飛彈」（KTSSM）有著「長射程火砲殺手」之稱，是南韓軍方用於打擊、攔阻北韓侵略的核心戰力，其最大射程可達150至180公里，直徑約607毫米、長度約417公尺，使用固定型的發射台，屬於浸透型熱壓彈，目標打擊誤差範圍僅1至2公尺，研發耗資約360億韓元（不包括量產費用），可用於精準打擊敵方軍事陣地、貫通並破壞敵方坑道等地下軍事設施。

▲▼北韓曾揚言開砲攻擊首爾、燒成火海，美國智庫分析極有可能發生。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓曾揚言開砲攻擊首爾、燒成火海。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，2010年11月爆發延坪島砲擊事件後，南北韓關係緊張，時任南韓總統李明博為應付北韓軍武威脅，開始著手推動KTSSM飛彈研發工作。南韓軍方分析， KTSSM飛彈可精準打擊北韓飛毛腿短程飛彈基地，與近期南韓成功研發的地對地彈道飛彈「玄武4型」被評為可先發制人的核心戰力武器，能防堵北韓攻擊、並事先打擊北韓戰略軍事基地，甚至能摧毀北韓佈署在邊境坑道內的5千多門長射程火砲。

南韓軍方說明，文在寅預計在2022年任期結束前從美軍拿回戰時指揮權，是否有能力事先應對、打擊北韓核武與飛彈，是美國評估南韓軍方戰力的指標，因此當務之急是儘快佈署KTSSM飛彈，然而隨著軍工廠爆炸，佈署作業也只能暫定延後到2023年。

►發誓打爆北韓！南韓研發地對地飛彈「一桿進洞」：精準度世界第一
►首爾「燒成火海」非傳說！北韓射6千門火砲1hr　20萬南韓人傷亡+毀面板廠

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

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