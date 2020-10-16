HAPS太陽能無人飛機　 1萬9千公尺高空進行20小時以上的測試

AeroVironment Successfully Completes Sunglider Solar HAPS Stratospheric Test Flight, Surpassing 60,000 Feet Altitude and Demonstrating Broadband Mobile Connectivity. https://t.co/1izPgzf5bq pic.twitter.com/PmmLgIVhii — AeroVironment (@aerovironment) October 8, 2020

實習記者劉雪兒／綜合報導

由各地電信業者合組的「HAPS聯盟」近日宣布，大型太陽能驅動的無人飛機Sunglider，成功在美國新墨西哥州南部完成首次測試，過程中達到了6.25萬英呎 （約1萬9050公尺）的平流層高度，且還完成20小時以上的滯空，還有數據傳輸測試任務，達到了這一最新的重要里程碑。

根據Business Wire報導，這次的測試是在美國陸軍白沙導彈靶場的機場進行，透過寬幅達262英呎 （約80公尺）的Sunglider無人飛機，搭載Alphabet子公司Loon公司所提供連網技術，並以10組發電機提供太陽運作，從而實現了零排放的目標。

不僅如此，Sunglider可運載重達150磅的有效載荷，並且設計用於連續數月的連續飛行任務而無需著陸，成功實現了與推進，動力系統，飛行控制，導航和數據鏈路完整性的主要測試目標，以及飛行時進入和離開急流最動盪階段的結構性能。

AeroVironment總裁兼首席執行官Wahid Nawabi表示，這項計畫在不到三年的時間裡，取得了令人難以置信的進步，開發了兩架Sunglider太陽能HAPS無人飛機，並連續進行了五次飛行演示，且達到平流層高度，保持連續飛行20小時以上，達到關鍵測試目標並演示無縫寬帶通信，都說明了HAPS技術為擴展全球連接性提供的巨大潛力，希望未來能建立具有創造價值的飛機。

HAPS聯盟成立宗旨是希望，藉由高空向下提供無線網路方式，可以將行動網路的覆蓋範圍，擴大到缺乏網絡連接的區域，讓偏鄉地區也能避免網路緩慢和延遲問題，並透過網路促進地方發展，致力於創建一個生態系統，以支持革新世界行動網路所需的下一代全球網絡連接。

「HAPS聯盟」（HAPS Alliance）的成員包括，SoftBank旗下太陽能無人駕駛飛機公司HAPSMobile、Alphabet旗下連網熱氣球服務Loon、宇航環境公司 (AeroVironment)、空中巴士國防航天 (Airbus Defence and Space)、中國電信 (China Telecom)、德國電信 (Deutsche Telekom)、Ericsson、美國通信衛星服務提供商Intelsat、Nokia、SoftBank與西班牙電信Telefónica等。