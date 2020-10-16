10天狂增百萬病例！死亡人數恐飆5倍　WHO籲：戴口罩就能救萬人命

▲WHO歐洲區域主任克魯格呼籲，若不配合防疫措施，明年1月的病逝人數可能飆升5倍。（圖／翻攝自WHO官網）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）歐洲區域主任克魯格15日表示，新冠肺炎不斷變化的形式引起極大關注，歐洲大陸隨著疫情再次竄燒，每週確診病例也履創新高；儘管情況看似嚴重，但只要好好控制就會好轉。不過，如果沒有持續落實防疫措施，那明年1月每天的死亡人數就可能比今年4月高出5倍之多。

據《衛報》報導，WHO的53個歐洲成員國在短短10天內，確診病例就從600萬例攀升至超過700萬例，10月9日和10日更創下新紀錄，日確診病例首次超過12萬例。WHO記錄的每日病例比4月份高峰期增加了2到3倍，單日也有1000多人死亡，這樣的趨勢讓新冠肺炎成為歐洲的第5大死亡原因。

▲疫情捲土重來，歐洲最近重施更嚴格的防疫政策。（圖／路透）

不過，克魯格（Hans Kluge）也提到，確診病例最近暴增的部份原因或許與年輕族群接受病毒檢測的人數增加有關；這個族群的抵抗力比較強，因此最近病逝的人數也有下降的趨勢。然而，如果年輕人與年長者或高風險族群有近距離接觸的話，不排除這種流行病的趨勢會急劇惡化。

他補充，儘管目前歐洲的疫情因確診病例飆升看似十分嚴重，但目前的情況與第一波大流行已不大相同，死亡人數比4月份高峰期減少了5倍之多，而且許多歐洲國家在本週也開始採取更嚴格的防疫措施，因此他抱持樂觀的態度，期許這些努力能挽救數十萬人的性命。

▲佩戴口罩與嚴格管制社交活動等簡單的防疫措施就能挽救多達28萬條生命。（圖／路透）

克魯格說明，目前荷蘭、西班牙、法國、捷克等國家紛紛宣佈，即將採取更嚴格的限制措施是「正確而有絕對必要的」，因為疫情的嚴峻程度與政府的防疫政策有直接關聯。

模型顯示，如果政府在短時間放寬限制，那明年1月每天死於新冠肺炎的人數可能會達到過去高峰時期的5倍，不過簡單的防疫措施就能讓疫情減緩。口罩目前在歐洲的使用率不到60%。克魯格強調，在2月1日前，如果95%的人們都佩戴口罩，再加上對社交活動嚴格管制，或許可以挽救多達28萬條的生命。