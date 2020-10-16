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拜登選後「防疫計畫」曝…立刻派員到中國了解病毒！猛批川普說謊

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▲▼美國民主黨總統參選人拜登。（圖／路透）

▲美國民主黨總統參選人拜登。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選第二場辯論因川普染疫取消，不過雙方仍各自出席電視直播的市政廳大會，抓緊時間隔空較勁。拜登接受訪問時痛批，川普錯過了防疫最佳時機，若他能成功當選，上任的第一件事就是派員到中國了解新冠病毒。

根據CNN報導，拜登在費城國家憲法中心（National Constitution Center）接受《ABC新聞》採訪，再度抨擊川普的防疫行動，包含他曾說夏天、復活節前疫情就會消失，「他錯過了機會，一直在說一些不真實的事情。」

拜登表示，若他能成功當選，政府將會依照歐巴馬時期訂下的防疫計畫，更強調他的第一步就是把美國人員送往中國，了解病毒資訊；此外，疫情初期應設立更多全國性標準，總統也該敦促美國人戴口罩，「他（川普）錯過了很多機會，一直說些不是事實的話……他只是一直在擔心股市（下跌）。」

拜登也提到，在疫情初期時應該制定更多「國家級」的防疫標準，總統應該以身作則，敦促所有美國人使用口罩，以阻止疫情傳播；他強調，若是當選後，他將直接要求州長讓所有民眾強制戴口罩。

►市政廳大會「同時隔空較勁」！川普答應和平移交權力　拜登轟防疫
►民主黨團隊確診再+1！競選班機成員染疫　醫生：拜登暫無需隔離
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