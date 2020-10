推特出現全球大故障！1小時後才恢復正常　官方回應了

▲推特今晨出現全球大當機。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者劉雪兒/綜合報導

推特(Twitter)於美東時間週四(15日)傍晚5點左右(台北時間清晨5點)出現故障,包括日本,澳大利亞,阿根廷和法國也遭遇這樣的問題,就連發送推特和刷新等基本功能都無法使用,經過1個多小時之後才恢復正常。

根據BBC報導,推特在官網上發佈公告說,平台出現了一些問題,導致應用程序停止運作,目前沒有任何證據表明,這些異常屬於安全漏網或駭客入侵,而團隊們也正努力進行修復,期許能儘快運作為每個人服務。

據報導,推特今年7月遭遇嚴重駭客攻擊,「劫持」了知名人士所使用的帳戶,受害者包括拜登、歐巴馬(Barack Obama)、馬斯克(Elon Musk)、比爾蓋(Bill Gates)等人,且捲入有關比特幣的騙局。

Twitter has been down for many of you and we’re working to get it back up and running for everyone.



We had some trouble with our internal systems and don’t have any evidence of a security breach or hack.