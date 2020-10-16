買凶爭奪6歲兒監護權！人夫身中9槍沒死　前妻立刻規劃2次謀殺

▲前妻買凶，男子身中9槍。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州48歲亞裔男子巴倫(Baron Li)因為與前妻凱利(Sharerin Kelley)爭奪孩子撫養權，對方竟然不惜買凶殺人，7月10日在家附近遭人連開9槍掃射，一度命危的他就醫發現，子彈竟然沒有射中動脈等致命部位，最後奇蹟生還。

居住在華盛頓州貝爾維尤市(Bellevue)的巴倫，事發當天他剛離開家門，正準備前去開車時突然遭人開槍，他告訴警方，先是聽到了很大的一聲槍聲，轉過身去看到一名約10幾歲的少年拿著槍，他試圖用車門擋住自己，但仍然中了2槍，倒地後對方又朝他連續開了7槍。

巴倫雖然身中9槍，但很幸運地子彈沒有射中動脈與重要器官，警方調查發現幕後黑手是30歲前妻凱利，她花費美元1.3萬元（約台幣37萬元）買凶失敗後，竟然又繼續規劃第二次行動。

當地警方8日正式逮捕凱利以及另外2名共犯，分別是17歲的古德(Joseph Good )與門德斯(Quincy Mendez)，3人皆被以謀殺未遂罪指控。巴倫表示，他與前妻為了爭奪6歲兒的監護權戰已經長達5年，「真正的目標不是我，而是我兒子，我很慶幸現在他安全了」，現在總算可以無後顧之憂好好照顧兒子。

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