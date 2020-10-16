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民主黨團隊確診再+1！競選班機成員染疫　醫生：拜登暫無需隔離

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▲▼拜登在推特上口出狂言，表示將會代表美國人民，成為下屆美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登競選班機一名機組人員確診新冠肺炎，但醫生認為他無需被隔離。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登的競選團隊15日證實，競選班機上有一名機組人員新冠病毒檢測結果呈陽性，不過拜登並未與確診者有過近距離接觸，在飛機上也都全程戴著口罩，因此拜登目前還不用被隔離觀察。

據路透社報導，競選團隊發表的聲明指出，按照美國疾病管制與預防中心（CDC）的標準，拜登與該機組人員的距離並不屬於近距離接觸，而且兩人在航班中全程都佩戴口罩，因此醫生和競選活動的醫療顧問都認為，拜登無需進行隔離。

CDC官網資料顯示，患者在發病前2天，或無症狀患者在採集標本前2天開始，至隔離患者前至少15分鐘，與感染者距離在1.8公尺範圍內的人才會被列為近距離接觸。

拜登16日透過推特帖文解釋，「染疫的機組人員在航班中和我的距離為15公尺，他全程佩戴口罩，我本身也戴著N-95口罩。我的團隊成員皆未與他有過接觸，因此我的醫生建議我不需要隔離。」

▲▼美國副總統彭斯與民主黨副總統參選人賀錦麗辯論。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗的團隊也被證實有2人染疫。（圖／達志影像／美聯社）

這已非民主黨的競選團隊首次傳出染疫的消息。拜登副手賀錦麗的通訊主管艾倫（Liz Allen）和另一名編制外飛行組員在15日都被檢測出新冠病毒陽性。儘管賀錦麗與確診人士並未有近距離接觸，但她仍會暫停競選行程至19日。

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