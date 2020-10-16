彭博社：全球135個經濟體創新潛力　「台灣名列第5」

▲根據《彭博社》評比全球135個經濟體創新潛力，將台灣列為第5名。（圖／路透）

文／中央社紐約15日綜合外電報導

彭博經濟學家根據全球135個經濟體創新及吸收現有技術的傾向、資訊科技基礎設施、商業景氣等進行評比，台灣在全球創新潛力排名第5，前4名依序為日本、美國、德國、瑞士。

彭博經濟學家針對各地的「制度」、「深化IT」、「商業景氣」和「人力資本」等4個指標評分，最高為3分、最低為負3分。台灣在「深化IT」指標拿下2.9的最高分，在「制度」、「商業景氣」和「人力資本」指標分別得1.4、2.1和1.0。

【制度】

經濟學家艾塞默魯（Daron Acemoglu）和羅賓遜（James Robinson）在他們的著作《國家為什麼會失敗》（Why Nations Fail）中表示，經濟發展需要具包容性的政治制度，確保穩定和多元化的共存。沒有多元主義，「創造性破壞」就無法興盛。而專制政體往往將「創造性破壞」看作是對他們威權的威脅，通常仰賴任命權來維持權力。

先進經濟體在此指標表現最好，以芬蘭、丹麥、瑞士最佳。

【深化IT】

經濟數位化和自動化不僅需要正確的政策，在資訊科技（IT）領域站穩腳步的經濟體，成長潛力最大。深化IT的評分標準依據，包括既有高科技基礎建設（網路速度、人均安全伺服器、網際網路使用率）和公共投資（政府服務數位化和研發支出在GDP的占比）。

台灣在此指標得分最高，其次是丹麥和新加坡。

【商業景氣】

第3個指標評估各經濟體經濟實力的較廣泛措施，是否有鼓勵個人和企業創新的能力，包括出口複雜度、物流品質、金融發展和過去5年流入的外國直接投資（評估新興經濟體）。表現最佳的是日本、瑞士和德國。

【人力資本】

最後一個指標評估的是人才資源，包括都市化程度、對科學期刊的貢獻度等；排名最高的依序為美國、日本和德國。