　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

儲水槽滿了！福島核電廠廢水將排入太平洋　日媒：最快本月決定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本福島核電廠。（圖／CFP）

▲日本福島核電廠。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

根據《讀賣新聞》等日媒16日報導，日本政府決定將福島第一核電廠的核廢料排放入海，預計在本月內會做出最終決議。此舉也引發漁業人士擔心，日本漁獲的國際評價會因此受到影響。

日本政府已決定將福島核電廠中，經處理但含有放射性物質的核廢水排放進入海中，預計在本月底做出最終決定。《讀賣新聞》報導指出，這些廢水必須經過一定程度的稀釋才能排放，所以會在2年後才正式實行；不過，日本漁業擔心漁獲的風評會受到影響，所以當局也正在研擬對策。

報導提到，目前這些廢水一直保存在福島核電廠內，但預計到2022年夏天儲存量就會達到極限。海洋排放核廢水的標準是將放射性物質稀釋到40分之1，再緩慢地排入海中，預計排放時間是30年。

日本政府與東京電力公司從2014年開始，就開始考慮將廢水排入海中。當時東電坦承，目前已沒有空間可以儲水，必須將其處理後排放，同時他們也必須處理核電廠房下方受汙染的地下水，東電考慮每天流入地下水量要減至200噸。

311大地震前，為避免地下水位升高會流入機房下方，造成地下水汙染，福島第一核電廠周邊有57座水井，作業員會從井中汲取地下水施放到大海。但是311大地震後，許多水井幫浦損壞，失去汲水功能，使得目前每天流入核電廠機房下方的地下水平均有300噸到400噸，而且因為受核災事故的影響，這些地下水幾乎都受到飛散的輻射物污染。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
蘋果還有第三次發表會？　「3新品」將登場
25歲最美護士抗疫55天嫁夢中情人！遭踢爆「小三配渣男」綠爆
林志玲、蔡依林全被冠上「五星旗」！百大美女票選「判定內幕」曝
快訊／增4例確診！　指揮中心下午說明
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

民主黨團隊確診再+1！競選班機成員染疫　醫生：拜登暫無需隔離

選情告急！川普民調慘被「睡喬」拜登狠甩11%...遭選民唾棄原因曝

儲水槽滿了！福島核電廠廢水將排入太平洋　日媒：最快本月決定

彭博社：全球135個經濟體創新潛力　「台灣名列第5」

不滿中國處理新冠肺炎　川普「不想與習近平講話」

川普緊咬對手兒電郵門　再嗆「拜登贏、中國贏」

振興方案陷入僵局　美股黯淡收跌

疫情反撲！法國單日確診破3萬　寫下單日新增紀錄

全球破3857萬例確診新冠！超過109萬人染疫死　WHO：實際感染數據更大

美國務卿要求全美孔子學院年底前全部關閉：中共佯裝文化機構滲透

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

民主黨團隊確診再+1！競選班機成員染疫　醫生：拜登暫無需隔離

選情告急！川普民調慘被「睡喬」拜登狠甩11%...遭選民唾棄原因曝

儲水槽滿了！福島核電廠廢水將排入太平洋　日媒：最快本月決定

彭博社：全球135個經濟體創新潛力　「台灣名列第5」

不滿中國處理新冠肺炎　川普「不想與習近平講話」

川普緊咬對手兒電郵門　再嗆「拜登贏、中國贏」

振興方案陷入僵局　美股黯淡收跌

疫情反撲！法國單日確診破3萬　寫下單日新增紀錄

全球破3857萬例確診新冠！超過109萬人染疫死　WHO：實際感染數據更大

美國務卿要求全美孔子學院年底前全部關閉：中共佯裝文化機構滲透

TOYOTA「新一代氫燃料車」Mirai預告12月發表　質感逼近Lexus

女高中生睡著手滑誤PO私密片！　一覺醒來「1000萬人搶看」變人氣網紅

小米、洛神、木鱉果　臺東慢食節端出臺東最有種的風味

民主黨團隊確診再+1！競選班機成員染疫　醫生：拜登暫無需隔離

怪漢出沒驚恐PO文！高雄男自助餐夾菜...醉客威脅「拿刀插你」

黃竣民／Double的教召新制　竟只換來Treble的訐譙不滿！

南迴公路大執法！大貨車超重逾17噸　開罰4萬6...3天取締58件

AD計畫跳脫合約「重新簽約湖人」　聯盟高層建議簽1+1最有利

打卡「器官移植中心」賣腎買iPhone12！　女星PO文籌錢：簡單的幸福…網熱議

娶敗家女後「一天餐費65元」！三樣菜吃兩年　他掛保證：身體健康

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美洲獅突然現身　男慘被追殺6分鐘

10歲童跌下田　被阿公輾成肉泥

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

毒蛇定居海灘淋浴間2年　專嚇女遊客

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

10歲弟連睡帳篷200天　原因藏洋蔥

老外高山嗑臭豆腐　美照PO論壇紅了

賓拉登沒死？　川普轉貼陰謀怪論

即／賀錦麗幕僚確診　急停止行程

全球破3857萬例確診新冠！超過109萬人病歿

偷東西掀裙　香腸飲料往內褲狂塞

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

美國務卿：要求美國孔子學院年底前全部關閉

更多熱門

相關新聞

奈良鹿意外戒仙貝　回歸本性吃青草

奈良鹿意外戒仙貝　回歸本性吃青草

新冠疫情不止影響人類生活，連日本奈良公園鹿群的作息也發生變化，少了遊客餵食的鹿仙貝，越來越多鹿又開始習慣吃草，開始成群結隊返回山林懷抱，甚至現在對仙貝也興趣缺缺，呈現回歸野生的趨勢。

新冠藥物年底量產！文在寅視察藥廠「有信心」

新冠藥物年底量產！文在寅視察藥廠「有信心」

血腥黑寡婦喪失幼子親權...前夫遺骨「找不回」！

血腥黑寡婦喪失幼子親權...前夫遺骨「找不回」！

療養院激增53人確診！銀髮族才2天就「一命嗚呼」

療養院激增53人確診！銀髮族才2天就「一命嗚呼」

日媒：BTS讓愛國主義失控　中國急滅火

日媒：BTS讓愛國主義失控　中國急滅火

關鍵字：

福島福島核電廠核廢料核廢水311日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

拍照踩壞6萬元木門　長腿網美找到了

好市多玩具特價！爸買回家：兒子玩瘋

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

七年級10大衰事「教召只排第4」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

輪椅男裝義肢行乞　金山警一查竟是通緝犯

北捷襯衫大叔貼嫩妹胸部　網認公事包起底

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

更多

最夯影音

更多
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要
清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面