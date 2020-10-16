儲水槽滿了！福島核電廠廢水將排入太平洋　日媒：最快本月決定

▲日本福島核電廠。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

根據《讀賣新聞》等日媒16日報導，日本政府決定將福島第一核電廠的核廢料排放入海，預計在本月內會做出最終決議。此舉也引發漁業人士擔心，日本漁獲的國際評價會因此受到影響。

日本政府已決定將福島核電廠中，經處理但含有放射性物質的核廢水排放進入海中，預計在本月底做出最終決定。《讀賣新聞》報導指出，這些廢水必須經過一定程度的稀釋才能排放，所以會在2年後才正式實行；不過，日本漁業擔心漁獲的風評會受到影響，所以當局也正在研擬對策。

報導提到，目前這些廢水一直保存在福島核電廠內，但預計到2022年夏天儲存量就會達到極限。海洋排放核廢水的標準是將放射性物質稀釋到40分之1，再緩慢地排入海中，預計排放時間是30年。

日本政府與東京電力公司從2014年開始，就開始考慮將廢水排入海中。當時東電坦承，目前已沒有空間可以儲水，必須將其處理後排放，同時他們也必須處理核電廠房下方受汙染的地下水，東電考慮每天流入地下水量要減至200噸。

311大地震前，為避免地下水位升高會流入機房下方，造成地下水汙染，福島第一核電廠周邊有57座水井，作業員會從井中汲取地下水施放到大海。但是311大地震後，許多水井幫浦損壞，失去汲水功能，使得目前每天流入核電廠機房下方的地下水平均有300噸到400噸，而且因為受核災事故的影響，這些地下水幾乎都受到飛散的輻射物污染。