王世均詐股東300萬：與周董合開咖啡店…秒領出還債！養7孩獲減刑

▲王世均為償還債務，向股東稱「與周杰倫、劉耕宏」合開咖啡店，藉此詐得投資金300萬元。（圖／翻攝臉書）

記者陳羿妏／高雄報導

「驚世夫妻」資深名模洪曉蕾的前夫王世均（現已改名王世騰）2014年間因公司經營不善，積欠大筆債務，孰料，他竟向兩名投資人佯稱，將與藝人周杰倫、劉耕宏於高雄合開咖啡店，藉此吸引兩人入股300萬，再將這筆資金拿去還債。一審橋頭地院依詐欺取財罪，判王10月徒刑，案經上訴二審，高雄高分院以雙方已調解、王需扶養7名孩子為由，改判刑4月，得易科罰金定讞。

判決指出，王世均經營之「天台飲食文化股份有限公司」（原名為「密斯特杰飲食文化股份有限公司」）2014年8月間因經營不善且資金周轉不靈、缺口龐大，遭銀行登記為拒絕往來戶，孰料，王男為了繼續營運，竟於同年9、10月間隱匿公司財務窘困的實際狀況，向黃姓、謝姓2名投資人佯稱，他受公司委託，正代表公司南下尋找股東開咖啡店，而咖啡店還有「兩名隱名股東」，分別是藝人周杰倫與劉畊宏，因周杰倫欲南下高雄經營咖啡店，「天台公司」將與投資人以「另設公司」之方式經營，公司名稱為「密斯特杰餐飲管理顧問股份有限公司」。

黃、謝兩人聽聞後信以為真，分別出資150萬，並將這間預計開在高雄城市光廊的咖啡店取名為「J cafe」，同時間王男也表示天台公司將會出資1200萬，因此雙方投資比例為黃、謝各10%，天台80%。

然而，黃、謝兩人匯款完畢後，王男隨即於隔日請不知情的母親領取300萬元現金，並將15萬交給林姓女秘書，剩餘的285萬則匯入天台公司帳戶，用來還清過去所積欠的員工薪資、水電費、電信費等債務，而該筆款項在短時間內即花用殆盡。

事後，黃、謝兩人發現存款證明上的銀行帳戶與同意書所約定之「密斯特杰公司籌備處帳戶」不同，遂詢問王男，未料，王男卻無法詳細交代投資資金情形，也未依約定將「天台公司」之裝潢設備、生財器具、租賃權、商標及服務標章等專用權、權利義務移轉給「密斯特杰餐飲顧問公司」，兩人驚覺遭騙，怒告王男詐欺。

一審王男僅坦承有以「周杰倫、劉畊宏為隱名股東」為由在尋找合作股東，也有表示標得高雄市政府城市光廊標案，但否認「詐欺取財犯行」，辯稱當時因公司急需資金營運，他希望能有新股東入主，才會南下尋找合作對象；案經上訴二審，王男當庭坦承犯行，也與黃、謝兩人達成調解，分別支付兩人各180萬元。

對此，高雄高分院審結，王男雖在一審時否認犯行，但上訴二審時已改口認罪，另考量雙方已和解、王男目前需7名小孩，努力清償負債中等一切情狀，改判4月徒刑，得易科罰金12萬元，全案定讞。



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