加拿大12歲小男孩登山　意外發現6900萬年前小鴨嘴龍化石

▲內森（Nathan）和他的父親發現了年輕的鴨嘴龍的化石。（圖／取自Nature Conservancy of Canada臉書）

實習記者蔡岱樺／綜合報導



加拿大一名12歲男孩在登山時意外發現6900萬年前的恐龍骨骼。專家團隊周四（15日）完成化石挖掘工作，目前一共發現30至50根骨頭，全屬於一隻大約3至4歲的鴨嘴龍。

據《BBC》報導，小考古學家內森.赫魯什金（Nathan Hrushkin）從6歲起就對恐龍感興趣，經常和父親迪翁.赫魯什 金（Dion Hrushkin）一起去加拿大自然保護區（Albertan Badlands）登山。一年前，他們發現了化石的小碎片，他的父親猜想它們是從上面的岩石上掉下來的。

今年夏天，內森決定去探險。他說，當他第一次看到骨頭從岩石縫中挖出來時，注視著骨頭，他說不出話。他告訴BBC：「我甚至沒有激動，即使我知道應該感到高興。我非常震驚，我竟然發現恐龍化石。」

內森知道化石是受法律保護的，因此，當他們回到家中，就通知了位於艾伯塔省的皇家泰瑞爾博物館，該博物館專門研究史前生活，於是博物館派出了一支專家小組進行挖掘。到目前為止，他們在峽谷壁中發現了30到50根骨頭，全部屬於一隻幼小的鴨嘴龍（Hadrosaur），估計大約有3到4歲。

內森說，「我可能像大多數孩子一樣，最喜歡霸王龍，但是在我發現化石之後，絕對非鴨嘴龍莫屬。」博物館表示，這隻恐龍具有重要的科學意義，因為該化石大約有6900萬年的歷史，而且這段時期的記錄很少。

博物館的古生態策展人FrançoisTherrien在聲明中表示，「Nathan和Dion的發現將幫助我們填補恐龍進化方面的巨大空白。」