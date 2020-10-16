選情告急！川普民調慘被「睡喬」拜登狠甩11%...遭選民唾棄原因曝

▲離選前剩不到3周，川普民調仍落後拜登約11%。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選投票吉將於11月3日舉行，距今（16）日已剩不到3周，雙方陣營對決更顯白熱化。然而根據最新民調，現任美國總統、同時也是共和黨候選人的川普目前仍就落後代表民主黨出戰的拜登。先前曾有專家指出，第2場辯論可能有助於川普力挽狂瀾、甚至扭轉頹勢；不過因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，辯論會遭到取消。

根據美媒《華爾街日報》（The Washington Post）與《國家廣播公司》（NBC）所實施的民意調查統計，拜登的支持率就有53%，川普的支持率只有42%，不僅遠遠狠甩超過11%，還獲得過半數以上選民的支持。

美國在此前的幾周，接連發生足以影響選情的大事，分別為川普提名被外界認為是保守派的聯邦法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）為大法官、川普與拜登在第1場辯論會中互嗆、川普夫婦與白宮以及共和黨政要相繼感染新冠肺炎等。

川普因新冠肺炎住院後不過數日便急著出院，而在其外乘車外出探訪支持者時，向群眾揮手致意，被質疑是否違反防疫規定。對此，有民眾認為川普政策並未確實把關防疫政策，才會使美國陷入混亂。

報導分析，雖然有一半的受訪民眾認為經濟狀況確實比4年前還要好，然而在國家發展方向上，其條件卻比4年前還要差，甚至有將近60%的受訪者認為，美國正不斷「倒退嚕」，朝著錯誤的方向發展，而這可能是川普始終無法在民調上逆轉形勢的原因之一。

然而川普的民調與一周前相比，似乎未見明顯起色！根據先前《華盛頓郵報》與《美國廣播公司》（ABC）委託研究機構所展開的全美隨機抽樣調查，在註冊選民（Registered Voters）中，川普以43%的支持度落後拜登的53%；而在有意願投票的選民（Likely Voters）中，川普同樣以42%的支持度落後拜登的54%。

引述該份民調的報導指出，川普落後拜登12%，恰巧4年前其與民主黨候選人希拉蕊對決時，10月份民調雙方差距也是12%。不過由於美國採用「選舉人團」制度，儘管川普在公民投票總票數上遠遠落後希拉蕊，卻還是能成功入主白宮。

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