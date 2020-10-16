萬人湧上街！曼谷示威者無視集會禁令　要求泰警釋放「被捕40人」

▲泰國曼谷15日爆發大規模街頭示威，數百名警力投入，驅離群眾。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

泰國7月以來的反政府示威愈演愈烈，曼谷15日清晨突然宣布進入緊急狀態，禁止4人以上集會，數百名防暴警察驅離群眾，逮捕了包含民運領袖在內的20人。然而，上萬名示威者無視集會禁令，於下午4時再度聚集曼谷街頭，要求釋放共約40名的被捕人士，直到深夜10時散去前承諾，接下來每天都會到這裡表達抗議。

根據BBC報導，15日4時緊急發布集會禁令時，民運領袖希望和平地進行抗議活動，便說服抗議群眾先離開現場，包含人權律師阿農（Anon Numpa）、帕努彭（Panupong Jadnok）及巴利（Parit Chiwarak）等重要人士隨後被捕，呼籲改革王室的學運代表帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）也被民眾目擊因為比出象徵民主、反政府的「三指致敬」手勢而遭警方帶走。

▲三指致敬在泰國是「反獨裁、公民抗命」的手勢，對軍事政變與遏制言論自由的專制，提出無聲抗議。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，同日下午4時，數萬名示威者無視集會禁令與警方的驅離警告，再度返回曼谷街頭，開啟手機燈光，以和平的方式高喊「釋放我們的朋友！」，呼籲釋放於本周被捕的40人，並要求總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）下台、修憲與王室改革，直到宵禁實施數小時後的10時才解散，並承諾接下來每日下午5時都會回到這裡繼續進行和平抗爭。

據《半島電視台》報導，皇家警察副發言人奇沙納（Kissana Phathanacharoen）則表示，來到這裡的每個人都知道禁止4人以上集會的規定，但我們會一步一步來。泰國國家電視台指出，採取緊急措施有效、及時地結束這種局面，「維護和平與秩序，是非常必要的。」

▲曼谷15日數萬人湧上街頭示威。（圖／達志影像／美聯社）

國際特赦組織亞太地區副主任Ming Yu Hah的聲明提到，示威的措施是不合理的，會播下恐懼的種子，「這一含糊、激烈的命令將導致更多的人被不公正地逮捕、拘留和起訴。」

報導提及，有著10年的反政府抗議經歷的54歲示威者孫巴通（Sun Pathong）表示，我們尚未能夠恢復真正的民主，「我會回來的，即使我們冒著生命危險，我們也必須繼續戰鬥。」

▼著名的香港社運人士黃之鋒也在推特上聲援泰國反政府示威。（取自黃之鋒Twitter帳號）