萬人湧上街！曼谷示威者無視集會禁令　要求泰警釋放「被捕40人」

▲泰國曼谷15日爆發大規模街頭示威,數百名警力投入,驅離群眾。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合報導

泰國7月以來的反政府示威愈演愈烈,曼谷15日清晨突然宣布進入緊急狀態,禁止4人以上集會,數百名防暴警察驅離群眾,逮捕了包含民運領袖在內的20人。然而,上萬名示威者無視集會禁令,於下午4時再度聚集曼谷街頭,要求釋放共約40名的被捕人士,直到深夜10時散去前承諾,接下來每天都會到這裡表達抗議。

根據BBC報導,15日4時緊急發布集會禁令時,民運領袖希望和平地進行抗議活動,便說服抗議群眾先離開現場,包含人權律師阿農(Anon Numpa)、帕努彭(Panupong Jadnok)及巴利(Parit Chiwarak)等重要人士隨後被捕,呼籲改革王室的學運代表帕努莎雅(Panusaya Sithijirawattanakul)也被民眾目擊因為比出象徵民主、反政府的「三指致敬」手勢而遭警方帶走。

▲三指致敬在泰國是「反獨裁、公民抗命」的手勢,對軍事政變與遏制言論自由的專制,提出無聲抗議。(圖/達志影像/美聯社)

報導指出,同日下午4時,數萬名示威者無視集會禁令與警方的驅離警告,再度返回曼谷街頭,開啟手機燈光,以和平的方式高喊「釋放我們的朋友!」,呼籲釋放於本周被捕的40人,並要求總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)下台、修憲與王室改革,直到宵禁實施數小時後的10時才解散,並承諾接下來每日下午5時都會回到這裡繼續進行和平抗爭。

據《半島電視台》報導,皇家警察副發言人奇沙納(Kissana Phathanacharoen)則表示,來到這裡的每個人都知道禁止4人以上集會的規定,但我們會一步一步來。泰國國家電視台指出,採取緊急措施有效、及時地結束這種局面,「維護和平與秩序,是非常必要的。」

▲曼谷15日數萬人湧上街頭示威。(圖/達志影像/美聯社)

國際特赦組織亞太地區副主任Ming Yu Hah的聲明提到,示威的措施是不合理的,會播下恐懼的種子,「這一含糊、激烈的命令將導致更多的人被不公正地逮捕、拘留和起訴。」

報導提及,有著10年的反政府抗議經歷的54歲示威者孫巴通(Sun Pathong)表示,我們尚未能夠恢復真正的民主,「我會回來的,即使我們冒著生命危險,我們也必須繼續戰鬥。」

▼著名的香港社運人士黃之鋒也在推特上聲援泰國反政府示威。(取自黃之鋒Twitter帳號)

5. Despite crackdowns, our brave Thai friends now defy the new law & flock to streets to protest against tyrannical rules. On their fight for #DemocracyforThai, we should not let them fight alone. #LongLivethePeople!pic.twitter.com/HWchFYW0Vc#15ตุลาไปราชประสงค์ #MilkTeaAlliance