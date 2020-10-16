脫歐還沒完！歐盟呼籲持續談判至10月底　英代表：為何都我方妥協

▲歐盟15日起在布魯塞爾舉行高峰會，針對英國脫歐進行研議。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

歐盟15日在布魯塞爾召開為期2天的高峰會，其中歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）表示，談判尚未結束，新一輪的「密集談判」目標設在10月底達成協議。對此，英國談判代表感到不滿，在歐盟想要達成的協議中「未來的所有行動」都將來自英國，這是種「不尋常」的談判方式。

根據BBC報導，歐盟首席談判代表巴尼耶15日呼籲，英國應該為達成協議「採取必要行動」，談判尚未結束，新一輪的「密集談判」目標將於10月底左右達成協議，19日開始，歐盟準備將在剩下的兩、三周內加速談判。

▲歐盟談判代表巴尼耶認為應該繼續與英國談判，以達成貿易協議。（圖／路透）

對此，英國脫歐事務首席談判代表佛羅斯特（David Frost）在推特上表示失望，在歐盟想要達成的協議中「未來的所有行動」都將來自英國，這是種「不尋常」的談判方式，相關文件並未提及所謂的密集談判，同時也預告首相強森（Boris Johnson）將於16日峰會結束時作出回應。

▲英國脫歐事務首席談判代表佛羅斯特對首日峰會結果表示不滿。（圖／路透）

報導指出，歐盟稍早發布的結論文件提到，目前在關鍵領域的進展還「不足以」達成協議，要求巴尼耶在未來幾周繼續談判，並要求英國採取「必要行動」。然而，文件中卻沒有跡象表明歐盟也準備妥協。

第一天高峰會後，德國總理梅克爾表示，為達成協議，我們已經要求英國作出妥協，當然，這意味著我們也必須作出妥協，「已有部份進展，但其他方面還有很多工作要做。」歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）則表示，歐盟將根據英國的下一步行動，在未來幾天內決定是否繼續談判。

▲歐盟理事會主席米歇爾出席15日高峰會。（圖／路透）

根據報導，英國首相強森原本似乎同意以10月底作為達成協議的最後日期，這為12月31日前批准協議留出足夠的時間，但強森於9月7日決定縮短期限，「如果到10月15日還不能達成共識，那麼我認為我們將不會有自由貿易協議，我們都應該接受這一點，然後繼續前進。」

報導稱，為期2天的高峰會將於16日結束，雙方都面臨著艱難的政治妥協，情緒緊張，加上時間急迫，若未達成協議，英國將根據世界貿易組織設下的既定規則與歐盟進行貿易。強森預計於高峰會結束後宣布英國的下一步動向，因此接下來，所有的目光將集中在強森身上。

▼英國首相強森曾表示15日將是談判最後期限。（圖／路透）