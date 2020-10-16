川普：拜登是「腐敗」的副總統　華府每個人都知道

▲川普15日表示，拜登的腐敗是華府每個人都知道的事。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普15日針對《紐約郵報》爆料的「電郵門」風波表示，拜登將原本屬於美國的就業機會輸出至中國，而兒子亨特拜登（Hunter Biden）也與中國能源公司每年有1000萬美元（約新台幣2.9億元）的交易，「這位民主黨總統候選人的『腐敗』是華府的每個人都知道的事。」

根據《紐約郵報》報導，川普15日於北卡羅來納州表示，從昨天公布的電郵可知，拜登在他兒子的腐敗商業交易問題上公然撒謊，我要感謝《紐約郵報》…這位民主黨候選人的腐敗，是華府的每個人都知道的事。」拜登則聲稱，在擔任副總統期間，他從未與小兒子亨特有過類似談話，也沒有相關的烏克蘭參訪行程。

報導指出，亨特為中國富商與拜登牽線，以換取每年獲利的1000萬美元（約新台幣2.9億元）。川普15日在造勢場上戲謔地模仿亨特的語氣，「爸爸，給他們想要的一切好嗎？他們想要什麼就給他們什麼。」

總統川普接著表示，這些協議達成的同時，拜登也讓中國偷走了你們的工作、奪走你們的工廠，並重申了先前所述的，若拜登當選，將允許中國「擁有」美國的指控。此外，川普還威脅，Facebook與Twitter等社群平台如果持續刪除拜登醜聞相關文章，就要取消保護社群媒體可不受第三方內容的影響、免於承擔民事責任的聯邦法第230條。