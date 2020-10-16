8歲女童被逼「玩彈簧床」不准休息！　頂43°C豔陽跳到慘死

▲美國德州的8歲女童潔琳（Jaylin）被迫不斷跳彈簧床，不准喝水也不准休息，最後不幸死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州奧德薩（Odessa）發生一起殘忍事件。年僅8歲的女童潔琳（Jaylin）遭到「懲罰」，被迫在彈簧床上不斷彈跳，不准喝水也不准停下，最終不幸當場死亡。44歲的丹尼爾（Daniel Schwarz）與34歲的艾許莉（Ashley Schwarz）夫妻12日被起訴蓄意謀殺，並遭警方逮捕。

綜合CNN、《紐約郵報》等外媒報導，警方8月29日接獲緊急通報，趕往現場時，女童已經被宣告死亡。根據8日公布的最終驗屍報告，潔琳死於脫水，死因被認定是他殺。

▲丹尼爾（左）與艾許莉（右）逼迫8歲女童在彈簧床上跳到死亡。（圖／翻攝Odessa Police Department）



根據調查，丹尼爾與艾許莉並非親生父母，而是女童的監護人，他們為了「懲罰」潔琳，要求孩子不准吃早餐或喝水，在彈簧床上跳躍，「持續很長一段時間，都沒有停下來」。警方表示，彈簧床當時的溫度是華氏110度（大約攝氏43度），地板溫度為華氏150度（大約攝氏65.5度）。

這對夫妻目前被拘留在厄克托郡拘留中心（Ector County Detention Center），保釋金為每人50萬美元（大約新台幣1438萬元）。

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