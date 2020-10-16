川普緊咬對手兒電郵門　再嗆「拜登贏、中國贏」

▲川普在賓州舉辦造勢。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓15日專電

美國總統川普今天在造勢活動上，緊咬民主黨總統候選人拜登兒子韓特的電子郵件醜聞，指稱韓特與中國企業交易，背叛美國。他也再次指控，「拜登贏，中國贏」。

紐約郵報（New York Post）一連數天刊登拜登（Joe Biden）兒子韓特（Hunter Biden）的電子郵件醜聞。紐約郵報指稱，取得一台韓特丟棄的電腦，且電腦中存有涉及拜登父子在烏克蘭與中國商業事務的資訊。

繼昨天報導韓特與烏克蘭企業的電郵後，紐約郵報今天再披露，韓特與中國華信能源往來密切，不僅擁有該公司創辦的控股公司股權與經營權，韓特還能獲得高額顧問費。

川普今天利用在北卡羅來納州造勢的機會，引述紐約郵報報導，猛批拜登父子貪腐，在造勢場合上指控拜登將犧牲北卡羅來納州，甚至全美的工作機會，背叛美國，「拜登贏了，就等於中國贏了」。

對於紐約郵報的報導，臉書（Facebook）與推特（Twitter）採取降低相關訊息傳遞，或禁止用戶轉貼新聞方式面對，引來川普與共和黨國會議員不滿。

川普在造勢大會上指控社群網站與主流媒體同流合污，並揚言將祭出「230條款」。川普指的是美國「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條。

1996年通過的「通訊端正法」第230條規定，互動式電腦服務的提供者或使用者，針對非出於自身的資訊內容，不應被視為出版人及發表人。這項法規讓網路平台經營商對於他人侵權資訊或不當內容得以免責，並允許進行內容審查。

對臉書與推特封鎖舉動不滿的共和黨籍聯邦參議員正計劃向臉書與推特高層發出傳票，要求他們到參議院司法委員會做出說明。