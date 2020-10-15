新冠藥物年底量產！文在寅視察藥廠「有信心」：疫苗已進臨床實驗

▲文在寅先前也曾於4月前往京畿道城南市視察新冠疫苗研發。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅今（15）日前往京畿道城南市的生技藥廠「SK Bioscience」（SK바이오사이언스），視察新冠病毒（COVID-19）疫苗與治療藥物研發狀況。他對疫苗與治療藥物研發自信滿滿，表示若過程順利，將可望於今年底前開始量產治療藥物，而疫苗則可望於明年完成研發。

根據韓媒《京鄉新聞》，文在寅前往藥廠與相關企業家與專家展開對話，他表示，「為了能戰勝新冠肺炎，研發治療藥物與疫苗是必須橫越的山嶺。值得慶幸的是，全球在研發疫苗與藥物上展開激烈競爭，而我國（南韓）也不落人後，在研發上取得相當的成果。」

文在寅表示，之前計劃優先取得南韓60%的人口、約3千多萬劑的新冠疫苗，目前計畫仍按既定腳步執行中，「特別是今天視察了疫苗研發現場，不禁再次感嘆我國的技術能力，產生了自信心。」

▲文在寅15日前往京畿道城南市生技廠視察新冠疫苗研發。（圖／達志影像）

文在寅透露，「『SK Bioscience』正在研發安全、又具有效能的合成抗體疫苗，預計本月就會進入臨床實驗。若先將部分產量優先劃歸給我國民眾使用，勢必會對取得一定安全數量疫苗上更有信心。」

文在寅也表示，新冠病毒抗體治療劑仍在研發中，目前正同時進行第2、3階段臨床實驗，「Genexine與綠十字等藥廠所研發的血漿治療劑，也可望於年底前投入使用。」

文在寅同時向企業鼓勵道，「疫苗與藥物研發，一定能見到最後一絲曙光！」

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