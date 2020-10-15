快訊／三大電信商iPhone 12資費出爐！　總整理一次看

▲各家電信業者iPhone 12資費大公開。（圖／記者洪聖壹攝）

記者余弦妙／台北報導

眾所期待的iPhone12與iPhone12 Pro資費方案終於出爐，台灣三大電信中華電信、遠傳電信、台灣大哥大皆推出「指定方案」，只要0元就可以帶回iPhone12。

遠傳電信



遠傳今(15)日公布超強優惠資費，搭配「遠傳心5G方案」月付$1399，iPhone 12 (128G)，直接只要0元帶回家；iPhone 12 Pro (128G)，也只要6,300元。除了享有5G上網吃到飽不降速、網內免費的「雙飽」優惠，網外跟市話都再免費送110分鐘。此外，遠傳預約登記超夯，祭出多項獨家優惠：「老客戶續約免萬元預繳，最高再折5,000元」、「送三大5G創新服務」、「首次訂閱iCloud免費體驗三個月」、「申辦行動裝置險 送App Store百元購物金」。

老客戶續約iPhone 12免付萬元預繳費，最高再折5,000元；搭配遠傳friDay聯名卡結帳再享２%的購機加碼回饋，申請聯名卡代繳帳單每月再享3%回饋，除11/30前申辦並首刷再享行動裝置險2個月月租費折抵外，年底前以聯名卡購買iPhone 12、iPhone 12 Pro可享24期分期零利率。

▼遠傳資費表，點圖可放大。（圖／遠傳提供）

中華電信

中華電信今(15)日宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro 5G新機購機優惠資費，精采5G購機方案，月繳1,399元(48個月)，iPhone 12 (64GB)只要2,300元、iPhone 12 Pro (128GB)專案價9,300元。

另搭配「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元，iPhone 12( 64GB) 0元即可入手，上述優惠同享行動上網吃到飽、最大網內免費講。中華電信將於10月23日上午8點起，於全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。

▲中華電信資費表，點圖可放大。（圖／中華電信提供）

台灣大哥大

台灣大哥大今(15)日宣布搭配資費方案，其中消費者最期待的0元購機優惠再延續，只要申辦台灣大5G指定資費，就可以0元將iPhone 12新機帶回家。

另外，為滿足果粉年年升級新iPhone的需求，台灣大也祭出「全民舊機換新機」方案，回收iPhone 11 Pro Max最高可折抵24,900元。iPhone 12與iPhone 12 Pro將於明天(16日)晚上8點起在台灣大全通路開放預購，並有多款配件優惠，10月23日正式開賣。

蘋果新款iPhone 12系列包括iPhone12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max四款新機，台灣大省掉預約流程，直接與蘋果同步於16日晚上8點起開放預購iPhone 12及iPhone 12 Pro。用戶申辦5G 1,399元資費，綁約48個月，便能0元入手iPhone 12(128G)，再享上網、網內互打吃到飽；申辦1,599元資費，綁約48個月，就可以0元把iPhone 12 Pro(128G)帶回家，VIP用戶續約最高享折價5,000元。

▲台灣大哥大iPhone12資費表，點圖可放大。（圖／台灣大提供）

台灣之星

台灣之星指出，新申辦/攜碼/續約搭配5G資費方案，月租599元起，即可入手最新蘋果旗艦iPhone 12/12 Pro，享5G不限速每月30GB，到量仍享上網輕速吃到飽，網內語音免費，網外與市話各送60分鐘；月租799元起享終身4G不限速吃到飽，有用到5G才付錢，5G用再多每，月最高只要加200元。

搭配月租1,599元，綁約36個月，iPhone 12 64G只要6,900元，再享終身5G上網吃到飽，同時還享有電信業獨家「手機買貴退差價」保證。

此外，預購期間台灣之星也針對不同族群推出限定優惠，攜碼申辦，手機專案價最高折6,000元；U25學生申辦，加碼送線上購物商城優惠券500元；老客戶續約，手機專案價最高再折6,000元；帶舊機申辦，無論機款或狀況皆可進行鑑賞與折抵，除市場上一般舊機折抵價格，台灣之星「地表最強換購計劃」加碼再折最高3,000元，最高現折$25,500，即iPhone 11/XS系列用戶，申辦月租1,199元以上資費方案，搭配舊機換新機優惠，直接0元換iPhone 12給你。