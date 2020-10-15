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快訊／台灣大iPhone12資費大公開！　指定專案手機只要0元

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▲▼iPhone 12有黑色、白色、綠色、紅色及藍色5種顏色。（圖／翻攝自蘋果網頁apple.com）

▲iPhone 12有黑色、白色、綠色、紅色及藍色5種顏色。（圖／翻攝自蘋果網頁apple.com）

記者余弦妙／台北報導

台灣大哥大今(15)日宣布搭配資費方案，其中消費者最期待的0元購機優惠再延續，只要申辦台灣大5G指定資費，就可以0元將iPhone 12新機帶回家。

另外，為滿足果粉年年升級新iPhone的需求，台灣大也祭出「全民舊機換新機」方案，回收iPhone 11 Pro Max最高可折抵24,900元。iPhone 12與iPhone 12 Pro將於明天(16日)晚上8點起在台灣大全通路開放預購，並有多款配件優惠，10月23日正式開賣。

蘋果新款iPhone 12系列包括iPhone12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max四款新機，台灣大省掉預約流程，直接與蘋果同步於16日晚上8點起開放預購iPhone 12及iPhone 12 Pro。用戶申辦5G 1,399元資費，綁約48個月，便能0元入手iPhone 12(128G)，再享上網、網內互打吃到飽；申辦1,599元資費，綁約48個月，就可以0元把iPhone 12 Pro(128G)帶回家，VIP用戶續約最高享折價5,000元。

網路及實體門市預購用戶僅需先繳3,000元，即可登記限量預購，於11/30前申辦5G指定專案，再送最高momo幣3,000元，以及影音好禮myVideo + MyMusic 6個月免費和iCloud 50 GB，現在換機正是時機。

針對現有iPhone機型，台灣大哥大也推出折扣優惠，申辦指定資費，iPhone SE(128G/256G)最高降1,000元；iPhone 11(128G/256G)最高降幅5,400元；iPhone 11 Pro/Pro Max 全系列則降5,000元。

以下是月繳1399元、iPhone 12 (128GB)，各種綁約年限方案：

■24個月 1萬4900元

■30個月 1萬2900元

■36個月 1萬900元

■48個月 0元

如果想拿零元手機，綁約最短方案：

■iPhone 12 (64GB)或(128GB)，月繳2699元，綁約30個月


 ▲台灣大哥大iPhone12資費表。（圖／台灣大提供）

▲台灣大哥大iPhone12資費表，點圖可放大。（圖／台灣大提供）

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