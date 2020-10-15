41歲已婚警發狂「勒斃小三」！一回神崩潰啜泣：媽媽一定很生氣

▲警方隨身攝影機畫面顯示，英國41歲警察提莫西（Timothy Brehmer）殺害情人後，坐在救護車上崩潰啜泣。（圖／翻攝自YouTube／ThisIsButter）

記者吳美依／綜合外電報導

英國多塞特（Dorset）的41歲警察提莫西（Timothy Brehmer）已經結婚，但與護士克萊兒（Claire Parry）發生婚外情長達10年。他聽見情人威脅要曝光這一段不倫戀，憤怒把對方活活勒斃，等待醫護人員當場後，才回神過來，坐在救護車上，一邊崩潰啜泣，一邊喃喃自語，「我媽媽會怎麼說？她一定非常、非常生氣」。

提摩西除了殺害情人以外，還持袖珍折疊刀狠刺自己左手臂。影片中，他上半身赤裸，短褲沾滿血，不斷啜泣說著，「我搞砸了」、「天哪，她還有孩子」、「我很抱歉」，到醫院後仍繼續喃喃自語，甚至稱想要結束生命。

綜合《鏡報》、《都會報》報導，提莫西5月9日12時左右向妻子瑪莎（Martha）謊稱要去買牛排，實際上卻前往一間酒吧的停車場，與情人在車上碰面。他聽見克萊兒威脅曝光2人戀情，深怕婚姻告吹，失去兒子監護權，於是與對方發生激烈爭執，最後竟失手殺人。

承辦案件的員警詹姆斯（James Best）表示，克萊兒脖子上有明顯勒痕，「看起來就像把頭靠在門上睡著……她的嘴唇發青，顯然沒有呼吸了。我檢查後發現，她已沒有脈搏」。警察局局長布朗（Martin Brown）一到現場就認出提莫西，對方卻只說著「我不記得了」，接著就開始歇斯底里地大哭。

索爾茲伯里（Salisbury）皇家法庭14日開庭，陪審團也觀看了提摩西在救護車上啜泣的影片。據悉，嫌犯至今仍否認謀殺，僅坦承過失致死。他宣稱，當時只是試圖把克萊兒拖出車外。全案審判仍在進行中。

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