中華電申辦iPhone12資費出爐　搭配指定方案手機0元帶回家

▲iPhone 12外型回歸經典iPhone 4設計。（圖／翻攝蘋果官網）

記者余弦妙／台北報導

中華電信今(15)日宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro 5G新機購機優惠資費「精采5G購機方案」，月繳1,399元(48個月)，iPhone 12 (64GB)只要2,300元、iPhone 12 Pro (128GB)專案價9,300元。

另外，若搭配「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元，iPhone 12( 64GB) 0元即可入手，上述優惠同享行動上網吃到飽、最大網內免費講。

中華電信將於10月23日上午8點起，於全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。

以下是月繳1399元、iPhone 12 (64GB)，各種綁約年限方案：

■24個月 1萬3300元

■30個月 1萬1300元



■36個月 9300元



■48個月 2300元

如果想拿零元手機，綁約最短方案：

■iPhone 12 (64GB)或(128GB)，月繳2699元，綁約30個月

▲中華電信將於10月23日上午8點起正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。（圖／翻攝自蘋果網頁apple.com）

全新iPhone 12、iPhone 12 Pro機型支援5G網路，搭載最新、最快的A14仿生晶片、採用超Retina XDR 顯示器並由超瓷晶盾的全新設計全面保護。iPhone 12 Pro更提供太平洋藍色、金色、銀色與石墨色，擁有超廣角、廣角、望遠三鏡頭，打造專業級攝影體驗，亦具備LiDAR光學雷達掃描儀，提升AR擴增實境應用效果。中華電信擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋優勢，iPhone 12全系列新機搭配中華電5G超快網速與多元應用服務「精采5G 絕佳速配」。

▼中華電信資費表，點圖可放大。（圖／中華電信提供）