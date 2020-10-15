　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

中華電申辦iPhone12資費出爐　搭配指定方案手機0元帶回家

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼▲iPhone 12外型回歸經典iPhone 4設計！（圖／翻攝蘋果官網）

▲iPhone 12外型回歸經典iPhone 4設計。（圖／翻攝蘋果官網）

記者余弦妙／台北報導

中華電信今(15)日宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro 5G新機購機優惠資費「精采5G購機方案」，月繳1,399元(48個月)，iPhone 12 (64GB)只要2,300元、iPhone 12 Pro (128GB)專案價9,300元。

另外，若搭配「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元，iPhone 12( 64GB) 0元即可入手，上述優惠同享行動上網吃到飽、最大網內免費講。

中華電信將於10月23日上午8點起，於全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。

以下是月繳1399元、iPhone 12 (64GB)，各種綁約年限方案：

■24個月  1萬3300元

■30個月  1萬1300元

■36個月   9300元

■48個月   2300元

如果想拿零元手機，綁約最短方案：

■iPhone 12 (64GB)或(128GB)，月繳2699元，綁約30個月

▲▼iPhone 12有黑色、白色、綠色、紅色及藍色5種顏色。（圖／翻攝自蘋果網頁apple.com）

▲中華電信將於10月23日上午8點起正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。（圖／翻攝自蘋果網頁apple.com）

全新iPhone 12、iPhone 12 Pro機型支援5G網路，搭載最新、最快的A14仿生晶片、採用超Retina XDR 顯示器並由超瓷晶盾的全新設計全面保護。iPhone 12 Pro更提供太平洋藍色、金色、銀色與石墨色，擁有超廣角、廣角、望遠三鏡頭，打造專業級攝影體驗，亦具備LiDAR光學雷達掃描儀，提升AR擴增實境應用效果。中華電信擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋優勢，iPhone 12全系列新機搭配中華電5G超快網速與多元應用服務「精采5G 絕佳速配」。

▼中華電信資費表，點圖可放大。（圖／中華電信提供）

▲▼中華電信資費表。（圖／中華電信提供）

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／高雄賓士E250衝入海！　40歲男駕駛無生命跡象
殷琦宣布懷孕5個月！　公開給肚中兒一封信
遠雄、東森強強聯手「ET賞屋節」　首播進線滿檔創佳績
中華電iPhone 12資費方案出爐！手機0元帶回家
長灘島「一條線」被酸爆！她火大全面開吉　結果曝光
小港飛東沙島飛機「遭香港要求返航」：飛經區域有危險活動
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

尺寸表超殘酷對比！iPhone 12 mini被封「真正小手機」：屌打SE 2

全新的音樂基地！　Google 下架 Play Music 與 YouTube Music 整合

中華電申辦iPhone12資費出爐　搭配指定方案手機0元帶回家

Spotify 的 iOS 14 桌面小工具即將上線！　用戶控制音樂更方便

STUDIO A祭出「秋季特別活動」　iPhone 12新機預約今起開跑

iPhone12可0元帶回家　台灣大：只能搭5Ｇ高資費

iPhone 6s用5年！她看12發表心動了　「神機」信眾吹爆：換電池順炸

AirPods Tag 被爆將在11月發表！　AirPods Studio 仍可期望今年發布

發表會隱藏規格曝光！iPhone 12 Pro記憶體「升級至6GB」

Pixel 5今在台灣大獨家開賣　申辦指定方案還可0元帶走Nest Audio

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

尺寸表超殘酷對比！iPhone 12 mini被封「真正小手機」：屌打SE 2

全新的音樂基地！　Google 下架 Play Music 與 YouTube Music 整合

中華電申辦iPhone12資費出爐　搭配指定方案手機0元帶回家

Spotify 的 iOS 14 桌面小工具即將上線！　用戶控制音樂更方便

STUDIO A祭出「秋季特別活動」　iPhone 12新機預約今起開跑

iPhone12可0元帶回家　台灣大：只能搭5Ｇ高資費

iPhone 6s用5年！她看12發表心動了　「神機」信眾吹爆：換電池順炸

AirPods Tag 被爆將在11月發表！　AirPods Studio 仍可期望今年發布

發表會隱藏規格曝光！iPhone 12 Pro記憶體「升級至6GB」

Pixel 5今在台灣大獨家開賣　申辦指定方案還可0元帶走Nest Audio

UA礦物科技修復裝備　「Recover Fleece」系列服飾溫暖上架

還有48位台灣人「下落不明」　陸委會批對岸編造台諜竊密

血腥黑寡婦喪失幼子親權！挫骨揚灰前夫分30袋棄屍　至今仍找不回

安妮超迷信　算命師一句話直接掰了論及婚嫁男友

吃得到漢堡、義大利麵　全新蔬食品牌「Vegan Amore蔬慕」進駐京站

手頭多1000萬想投資！　內行人給「3方向」：買就對了

新手必看！裝修前「五大基本功」不花冤望錢

比熊還大！他每天狂澆水施肥...種出1065公斤「霸王級南瓜」

美傳將螞蟻集團列入黑名單　陸：將繼續採取必要措施

iPhone 12新機搶先預約、預購　6大電商開跑內容整理一次看

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

3C家電熱門新聞

12與12 Pro「差異不大卻貴5400」？　果粉喊無價

日商搶發布「蘋果新手機充電器」　慘遭網友大酸

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

iPhone 8之前的用戶都該換！4G機款超有感降價

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

台版沒有！12 Pro電源鍵下多一條

再沒免費豆腐頭！未來買任何iPhone都不附新耳機

iPhone 12供貨吃緊：Pro最缺

中華電申辦iPhone12資費出爐　搭配指定方案手機0元帶回家

Apple iPhone 12 發表會懶人包

iPhone 12三大亮點　專家反點出最大缺點

沒有海軍藍！iPhone12官網上架新色

部落客：大部分充電器不能沿用充iPhone 12

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

更多熱門

相關新聞

華為高層：大陸5G存在「假、啞、差」

華為高層：大陸5G存在「假、啞、差」

華為運營商BG總裁、常務董事丁耘近日表示，中國大陸已建成全球規模最大的5G網路，但在用戶體驗上，卻有所謂的「假、啞、差」問題，網速不到南韓的一半，整體來看，機、網、套匹配度仍然不高。

台灣月薪低卻愛用iPhone　網：根本不貴

台灣月薪低卻愛用iPhone　網：根本不貴

iPhone12可0元帶回家　台灣大：只能搭5Ｇ高資費

iPhone12可0元帶回家　台灣大：只能搭5Ｇ高資費

發表會隱藏規格曝光！iPhone 12 Pro記憶體「升級至6GB」

發表會隱藏規格曝光！iPhone 12 Pro記憶體「升級至6GB」

再沒免費豆腐頭！未來買任何iPhone都不附新耳機

再沒免費豆腐頭！未來買任何iPhone都不附新耳機

關鍵字：

中華電信5GiPhone12

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

台中老公寓「30年6房客全上吊亡」！都死在同位置

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

「數50聲給你們逃命」　他再回頭已是驚天火球滿地屍

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面