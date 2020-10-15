川普剛康復就參加市民大會　佛奇：我有「高度信心」他不具傳染性

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普自10月2日確診新冠肺炎陽性，僅花了約一周時間就火速康復回歸。疾病與傳染中心主任佛奇（Anthony S. Fauci）看似之前一直與川普唱反調」，卻在14日表示，自己對川普「不具傳染性」有高度信心，肯定總統繼續競選活動的可能性。

▲美國總統川普步出空軍一號，準備前往愛荷華州進行競選活動。（圖／路透）

佛奇在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，在和同事雷恩（Clifford Lane）看完川普所有的篩檢報告後，有高度信心川普不再具有傳染新冠的能力。

川普也表態，將參加明天由國家廣播公司（NBC）在邁阿密辦的市民大會（town hall），與同在費城參加另一場市民大會的拜登打對台。

▲美國傳染病研究所主任弗契（Anthony Stephen Fauci）參加參議院聽證會。（圖／路透）



然而佛奇認為，川普的火速回歸可能有另一方面的負面影響，「我們都很高興看到，美國的總統沒有承受任何嚴重的後果，但...也因為他是一可視度很高的人物，反而加深了民眾對於新冠的誤解，認為這只是一個良性疾病，且沒有什麼需要擔心的。」

美國自從入夏後便放寬防疫限制，導致許多年輕族群確診人數激增，儘管多數人在確診後沒有生命危險。佛奇表示，「我一直盡力告訴年輕人，『戴口罩，避開人群』，結果他們回我，『就算被感染了有差嗎？很有可能我根本不會有什麼重的影響，所以誰管它阿？』。」

但問題不僅僅在於確診人身上，而是新冠肺炎可怕的高傳染力。他指出，「年輕人沒有理解，問題是如果他們確診了，會加速新冠疫情爆發，然後很快就將影響到免疫系統比較脆弱的人群，這才是大問題。」

▲法國巴黎由於第二波疫情攀升，所有市內的酒吧被勒令停業。（圖／路透）



佛奇也對川普頻繁將他納入宣傳廣告一部份感到不滿，「不過既然競選廣告是要催票，我覺得騷擾我反而還會讓他們流失選票。」

他在對疫苗方面做出預測，很可能在2021年4月以前正常出產，而年底前監管許可順利的話，估計也只有幾百萬劑能夠提供給民眾使用，衛生部長阿扎爾（Alex Azar）也持相同看法，打臉川普的「十月疫苗論」。