心機女聽說公司要裁員　下藥想害女同事「被開除」卻害她出車禍

▲女子喝完咖啡反而更睏，才發現被同事下藥。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

義大利53歲女子塞拉托(Mariangela Cerrato)因為聽說公司計畫裁員，不想丟工作的她竟然在女同事的咖啡中下藥，害對方每天昏昏欲睡，好讓其不小心出錯被開除，結果卻反而害對方出車禍，下藥長達9個月後終於被發現，日前被判入獄4年。

英國《每日郵報》報導，女子塞拉托在皮埃蒙特(Piedmont)一間保險公司任職，為了陷害一名經歷能力與她相當的女同事被裁員，竟然在對方咖啡中偷偷加入鎮定劑。受害者每天都覺得莫名昏睡，但是看醫生也找不出原因，後來甚至發生車禍，下班時不小心開車撞向大樹。

本案近來開庭，受害者委任律師布爾迪斯(Cristiano Burdese)表示，塞拉托所下的藥物會引發疲勞、頭痛、頭暈和肌肉痠疼等症狀，「我的客戶喝了卡布奇諾以後，工作效率反而變差」。

受害者表示，由於休假期間沒有喝咖啡，她發現不舒服的症狀也都沒有出現，然而一回到職場，喝了咖啡後症狀又再出現，再加上發現塞拉托每天都會提醒她「來喝杯咖啡」，更加深她的懷疑。

受害者收下塞拉托送的咖啡後，刻意留了一點拿去化驗，結果顯示裡面含有超高劑量的苯二氮平類(Benzodiazepines)，且警方調查發現，塞拉托假裝好意幫同事買咖啡後，會偷偷把粉末加進裡面。

塞拉托否認相關指控，並反控受害者在公司喝酒，將會對法院判決提出上訴。諷刺的是，她的經理出庭作證時澄清，公司並沒有要裁員，相反地其實正在大量招聘新員工。

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