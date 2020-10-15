老外端臭豆腐賞台灣山景！　PO照上美國論壇紅了

▲ 外國網友在Reddit分享高山上大嗑臭豆腐的照片，引起熱議 。（圖／翻攝自Reddit）

記者詹雅婷／綜合報導

臭豆腐是許多人來到台灣夜市必吃的小吃之一，但卻是許多外國觀光客敬而遠之的食物。不過，美國論壇Reddit網友本周分享一張大嗑臭豆腐的照片，且眼前正是一片美麗山景，引起大批網友熱烈回應。如今這名網友的真實身分曝光，就是定居於新竹竹北的巴克（Christa Barker）。

《The China Post》報導，巴克來台已經超過4年，而這張引起外國網友熱議的地點，就是新竹尖石的宇老觀景台，該處海拔1450公尺的觀景台不遠處，就有一間堪稱全台最高的「宇老臭豆腐」，吸引許多饕客慕名到訪。

身為臭豆腐狂粉的巴克當時就以美麗山景作為背景，拍下這張韭菜臭豆腐的照片，並以「我愛臭豆腐」（I Love Stinky Tofu）為題，把照片分享至Reddit。照片PO出後，許多網友看到紛紛留言表示，「在山頂上享用臭豆腐，真會享受生活」、「我好想念台灣」、「我也喜歡臭豆腐，但我的朋友都說我瘋了」。

事實上，巴克第一次聞到臭豆腐味道的時候，內心也相當畏懼，儘管勇敢嘗試味道，但後來怕得一整年都不敢再吃。但如今的她已經愛上臭豆腐的滋味，這不僅僅只是一道美食，更是她與台灣這塊土地之間的連結。