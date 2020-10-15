找到人就罰80萬！噴射背包客嚇壞華航機師　周邊班機接獲警告

▲微軟派出噴射背包駕駛員在倫敦上空飛行，為宣傳新遊戲《最後一戰：瑞曲之戰》。（圖／CFP，下同）

實習記者湯子暘／綜合報導

一架飛往洛杉磯的華航班機14日通報塔台，竟然在6000英尺高空看見有人乘噴射背包飛過。美國聯邦航空局表示，華航機組員下午1:45分通知塔台此事，當時空中交通管制員也有發現這一情況，並對附近即將降落的航班發出警告。依據法規，噴射背包視為「超輕型飛機」，禁止在城市內任何擁擠區域上空飛行，違者面臨最高2萬7500美元罰款。

根據《每日郵報》報導，目前美國聯邦航空局（FAA）、聯邦調查局（FBI）和洛杉磯國際機場官員都在調查當中，而這也是一個多月來第二次發現相關情況。





美國航空與捷藍航空今年8月也遭遇到類似的問題，當時美國航空向洛杉磯國際機場塔台通報，一名乘噴射背包的人通過僅距離飛機左翼300碼的位置。

美國聯邦航空局將噴射背包視為「超輕型飛機」，禁止在城市內任何擁擠區域的上空飛行，尤其洛杉磯上空又作為全美最繁忙的空域之一。如果民眾違反法規，可能會面臨最高2萬7500美元的罰款（約新台幣79萬元）。

然而噴射背包公司JetpackAviation的CEO梅曼（David Mayman）表示，這很有可能只是大型無人機，而非噴射背包駕駛員，「以現有技術而言，這是非常不可能的事情。」

▲紐西蘭一名男子獨立開發出噴射背包，實現從小到大的夢想。（圖／CFP）

他認為，「以技術層面的角度來看，我不覺得有人能起飛到3000英尺後，再安然降落回地面。因為那樣的話他們會燃料消耗速度會過快，先耗盡燃料。而且如果是真的噴射背包的話，所製造的噪音會非常大，民眾早就注意到它的起降。」

然而對噴射背包的極限而言，似乎6000呎高空並非不能實現。一名噴射背包駕駛員今年就打破紀錄，在杜拜成功飛行到6000英尺高空。