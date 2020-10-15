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傳送色情影片進家長群組還刪不了　小學老師手滑釀職涯危機

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▲▼xl3g 。（圖／CFP）

▲老師意外將色情影片傳到家長群組。（圖／CFP）

實習記者湯子暘／綜合報導

印尼峇里島一名小學老師意外遭到家長抨擊，因為手滑把色情影片傳到Whatsapp家長群組內，還因為超過刪除時限而不能收回，這則動作片就這樣長存在家長群組，還有家長們的心中。

根據萬宜警察局首長蘇海地（Akp Sulhadi）12日的說法，這純粹是一起「意外」。當時小學美術老師原本要傳給學生們繪畫教學影片，但傳完就把手機闔上了，完全沒意識到自己傳錯了影片。

他在2個小時後才發現，自己已經在家長群組中鑄下大錯，卻早已經超過Whatsapp設立的刪除時限，不能夠刪除這部影片。

根據Whatsapp的2018年功能改版，「撤回訊息」（recall）功能已經更改時限，由原本7分鐘改為1小時，但如若超過1小時仍是無法刪除。

隔天在當地村長的好心帶領下，向集體家長與學生正式地道歉。而家長們也決定，不會追究責任，希望一切和平落幕。

印尼2008年通過「反色情圖片法案」，無論任何人傳送或下載色情圖片、影片，都會面臨最高4年監禁或20億印尼盾（約新台幣40萬元）的罰款。

當地警局也警告犯案教師，今後不許在手機內儲存任何不雅圖片或影片，也需要立刻刪除之前留存的所有色情檔案。

不具名的老師經過這次慘痛的教訓後呼籲，世界上所有老師都應該在傳任何東西前，好好檢查自己的檔案內容，以免發生和他一樣的悲劇。

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