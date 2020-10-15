川普哀求「郊區女人投給我好嗎」　超罕見低姿態！關鍵原因曝

▲川普罕見地以低姿態懇求婦女投票給他。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

距離美國總統大選剩下20天，民調持續落後的川普13日在賓州造勢時，罕見地懇求道，「郊區的女人，可以請妳們投給我嗎？」美媒分析，此舉不僅顯示川普選情告急，更是因為這群曾在2016年川普獲選總統時給予大力支持的郊區選民，卻有52%的人2018年中期選舉轉而投給了拜登所屬的民主黨。

根據CNN報導，美國總統川普13日晚間於賓州約翰斯敦市（Johnstown）表示，「郊區的女人，可以請妳們投給我嗎？該死的，我拯救了妳們的鄰居。」引起現場支持者一片歡呼，但尷尬的是，川普確實對於郊區選民有很大的問題，由其是郊區女性選民。

▲CNN指出，川普在佛州、德州與喬治亞州還搖擺不定的主因是失去郊區選民。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，根據皮尤研究中心統計，在川普當選總統的2016年，憑藉著郊區選民的支持獲得了49%的票數，比對手希拉蕊高出2個百分點。但在2年後的中期選舉，郊區選民轉投給民主黨，讓民主黨候選人得票率達到52%，共和黨卻以45%失去了眾議院的主導權。

報導認為，更加不樂觀的是，包含賓州、德州、佛州、喬治亞州以及科羅拉多州的大部份人口都居住在郊區，而這些選民在過去幾年內都已棄川普而去，以目前的情況，川普要拿下科州似乎是遙不可及，賓州尚有可能，但佛州、德州與喬治亞州還在搖擺不定的主因，正是因為川普在這些地方的郊區表現不佳。

報導提到，川普13日晚間懇求郊區女性選民投票後，又試圖恐嚇她們如果拜登獲勝，她們將面臨由非政府主義者組成的安提法（Antifa）幫派將會入侵郊區的家園。據《紐約時報》報導，即使川普總統透過承諾保護郊區安全來吸引選民，但民調卻顯示，大多數郊區女性認為她們的社區並沒有受到特別大的威脅。

報導分析，川普知道自己很多問題都和郊區有關，尤其是住在郊區的女性，卻沒有任何資訊可以說服選民重新考慮投票給他，因此，川普開始採取低姿態地懇求，但是這方法通常不太奏效。

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