她在墓園「騎單車自摔」2警出動找不到！　17小時後成淋雨凍屍

▲英國一名56歲婦人騎單車經過墓園時自摔，低溫受困17小時，慘遭活活凍死。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／編譯

英國赫爾（Hull）的56歲婦人賈桂琳（Jacqueline Parsons）騎單車出門，經過威斯頓墓園（Western Cemetery）時不慎自摔，因腳踝受傷而無法移動。儘管好心路人協助報警，但她卻沒有等到任何救援，在低溫又下雨的戶外度過17小時，被發現時已遭活活凍死。

根據《鏡報》，目擊者2018年10月27日遛狗時經過墓園，卻聽見呼救，循聲找到倒在草地上的賈桂琳，趕緊報警處理。亨伯賽德（Humberside）警方下午4時45分接獲通報，派出2名員警前往搜索，卻一無所獲，直到隔（28）日上午9時30分左右才發現遺體。全案本周重啟調查，相關證據也被一一提出。

根據驗屍法庭，賈桂琳生前體溫驟降至攝氏35度以下，因失溫症（hypothermia）而喪生。法醫霍普（Dr Kirsten Hope）指出，死者腳踝受傷，且體內酒精含量略高於法定酒駕標準，這些都是導致死亡的原因之一，但若受害者被及時發現，就可以獲救。

Mum, 56, froze to death in cemetery after falling off bike and injuring her leghttps://t.co/A3WMix8rma pic.twitter.com/ub4tBEQWz8 — Daily Mirror (@DailyMirror) October 14, 2020

死者未婚夫馬爾科姆（Malcolm Cuthbert）當時在家中焦急等待，也親自出門尋找，隔天卻接獲死訊，悲痛萬分。他出庭作證時，引述過去2年的實地調查結果，指控警方必須為未婚妻的死負責，「那是一年中最冷的一天。她失蹤了，警方在暮光之下搜尋，當時應該還能夠看見她。如果警方實施全面搜索，就能夠找到她」。

63歲目擊者在法庭上提到，儘管當時試圖攙扶賈桂琳，對方卻因腳踝受傷無法站立。他沒有攜帶手機，只好回家報警，通話中還特別提到時間相當緊迫，因為墓園大門很快就要上鎖，未料最後卻仍發生憾事。

據悉，全案仍在調查中，下一場審判預計14日展開。

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