未成年女學生遭性剝削！淫教師被爆「付費加入」N號房...下場曝光

▲南韓4名教師付費加入N號房「觀戰」，被爆出來後遭校方解雇。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓「N號房」利用受害少女恐懼心理，拍攝大量性剝削影片，還吸收會員付費收看，震驚社會，其創始人文炯旭（문형욱，音譯）才於12日遭檢方求處無期徒刑。然而，根據教育部與各地方政府教育廳的資料，在付費觀眾名單中，竟不乏高中、特殊教育學校、國小的教師。

根據《韓聯社》，共同民主黨籍國會議員李誕熙（이탄희）今（15）日從中央教育部、市與道教育廳所得到的資料中，記載了付費會員的詳細資訊，其中有來自仁川、忠清南道、江原道的4名教師，其中3名為正職教師，另1名教師為約聘教師。

該4名教師為來自忠清南道的高中教師與特教老師、來自江原道的小學教師、來自仁川的約聘教師，而他們都曾擔任過班導。

3名正職教師在檢警通報開始偵查後旋即遭到解雇，而來自仁川的約聘教師則在偵查前自請離職。

李誕熙擔憂，由於該名約聘教師在偵查開始前便自請離職，因此直到法官判刑確定前，該教師恐怕可以被其他學校以約聘教師形式再度聘用。

李誕熙表示，「隨著N號房事件爆發、並衍生為社會問題後，為首次教師被爆出曾加入N號房、博士房收看性剝削影片。呼籲更該持續調查有無其他教師涉案，將之以涉及兒童性犯罪的罪嫌繩之以法，並嚴懲。」

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