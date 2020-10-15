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拜登與兒「通烏門」郵件曝光！推特臉書禁分享　川普爆氣發文怒轟

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▲▼亨特拜登（Hunter Biden）與拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與兒子亨特（Hunter Biden）齊齊捲入政治醜聞中。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

紐約郵報爆料，拜登在擔任副總統期間，通過小兒子亨特（Hunter Biden）認識了烏克蘭布利斯瑪天然氣公司（Burisma）的董事會顧問波紮爾斯基（Vadym Pozharskyi）；拜登之後藉職務之便向烏克蘭施壓，要求解僱檢察總長肖金（Viktor Shokin）。該報導的連結在不久後被臉書以及推特以「缺乏佐證」為由受限制分享。

據《紐約郵報》報導，拜登在任內到訪基輔（Kiev）時，曾以扣留美國貸給烏克蘭的10億美元（約新台幣288億元）作為威脅，要求當地政府開除正在調查布利斯瑪的肖金。肖金透露，他在被解僱前原已制定具體計劃來調查布利斯瑪，還會「審訊其他與罪案有關的成員，其中就包括了亨特」。

拜登與布利斯瑪董事會顧問波紮爾斯基（Vadym Pozharskyi）的關係是德拉瓦州（Delaware）一家電腦維修店洩漏出來的。該店老闆稱，他們在2019年4月接到一個送修的泡水蘋果筆電，上面還貼有拜登已故長子名下基金會（Beau Biden Foundation）的貼紙，電腦硬碟中的資料也因此曝光。

《政客》雜誌報導，拜登的競選團隊發言人貝茨（Andrew Bates）稱《紐約郵報》的指控並非事實，「我們檢視了拜登的官方行程，但從未出現所謂『與布利斯瑪』的見面」。而《衛報》也指出，臉書和推特迅速採取措施，以「缺乏佐證」為由限制用戶轉發《紐約郵報》的報導，引發保守派的怒火。

此舉也遭川普在推特發文攻擊，「臉書和推特移除《紐約郵報》關於『瞌睡喬』（指拜登）和他兒子的報導。也許這對他們來說只是一個開始，但沒有什麼比腐敗的政治家來得更糟糕的了！」臉書對此表示，獨立的事實核查人員將審核該報導的正確度，但在有明確結果前仍會禁止相關帖文的傳播。

福斯新聞報導，推特早前發表聲明表示， 他們是根據「遭駭客攻擊材料政策」（Hacked Materials Policy）阻止用戶在平台分享該報導相關的帖文，並封鎖相關連結和圖片。推特執行長多西（Jack Dorsey）也發文指出，「我們針對《紐約郵報》帖文處理行動的溝通並不太好，而在推特上告知別人我們即將封鎖相關連結，但通知中卻缺乏上下文表述原因，是不可接受的。」

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